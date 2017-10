Kako z volitvami na hitro in neobdavčeno zaslužiti?

LJUBLJANA – Prihajajo predsedniške volitve. Za njihovo izvedbo 22. oktobra na okoli 3000 voliščih se potrebuje približno 18.000 ljudi (trije delajo dopoldne, trije popoldne). Ljudje, ki jih vidite za mizo in ki preverijo podatke volivcev, praviloma niso uradniki, ampak povsem običajni ljudje. Lahko ste tudi vi. Če ne zaradi volilne vročice, pa morebiti zaradi plačila. Po pravilniku članom pripada 45 evrov, predsedniku pa še približno 7 evrov več. Naj poudarimo, da ta denar, ki ga po novem nakažejo na transakcijski račun (do referenduma o drugem tiru ga je država dala na roko), ni obdavčen. Obetate pa si lahko tudi nekaj malega za pod zob, saj se volilnim odborom namenijo tudi sredstva za reprezentanco.

Politične stranke niso sposobne sproducirati dovolj predlogov, kolikor bi jih državna volilna komisija potrebovala.

Možnost političnih strank

Pogovarjali smo se z direktorjem Državne volilne komisije (DVK) Dušanom Vučkom, ki nam je pojasnil, kako priti do službe za en dan. Sistem deluje tako, da se ljudje v volilne odbore imenujejo na predloge političnih strank, in sicer z odločbo okrajne volilne komisije. »To je v izključni pristojnosti lokalnih političnih strank, lokalnih skupnosti.« Prednost pri imenovanju imajo politične stranke, ki so zastopane v parlamentu. Te so:

Glede na to, da je sedem parlamentarnih strank, to pomeni, da če bi vsaka imenovala svojega člana volilnega odbora, bi eden vedno odpadel, saj je na voljo šest mest. Če je predlogov manj, potem lahko dajo predloge tudi stranke, ki niso parlamentarne.

Očitki o goljufijah

»Ta sistem je dober, saj je tisto politično stranko, ki reče, da je nekdo goljufal na volitvah, vedno treba vprašati, koliko volilnih članov je predlagala. Če jih je denimo v 70 odstotkih, kdo je potem goljufal? Če jih niso predlagali, jih pa vprašajte, zakaj jih niso?«

Ne glede na to, da imajo politične stranke možnost podati predloge, pa ljudi še vedno velikokrat manjka. Zato se člani lahko imenujejo tudi na predlog lokalnih skupnosti. Če jih še vedno ni dovolj, se določijo uradniki. »Po navodilu DVK se lahko izjemoma, če ni dovolj predlogov, od ene politične stranke imenuje še en član, vendar samo za namestnika člana,« pravi Vučko.