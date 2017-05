Kako so kljub stečaju rubili Prleka Milana

LJUTOMER – Šestinšestdesetletni Milan Filipič iz Podgradja se je vse življenje trudil, delal in ustvarjal. Pa se mu je marsikdaj rado obrnilo na slabo plat, kot da bi ga usoda vzela na piko. Različni dejavniki so mu jemali veselje. Primerilo se je, da je bila to kdaj občina, drugič medobčinski inšpektorat, spet kdaj policija in še kdo. Milan, oče ene hčerke, je v življenju poprijel za marsikatero delo, nazadnje je bil taksist v Ljutomeru. Nato je pristal na dnu, kot pravi: »Pravzaprav me je na dno potisnil odnos ljutomerske občine in tamkajšnjega medobčinskega inšpektorata, saj sem nazadnje moral prijaviti osebni stečaj in se nato upokojiti. Če bi bili z menoj korektni, bi še lahko delal in prispeval v pokojninsko blagajno, namesto da sem prisiljen že jemati iz nje.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«