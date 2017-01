Kako si po novem izberete dimnikarja

LJUBLJANA – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v četrtek, 19. januarja, v skladu z zakonom o dimnikarskih storitvah objavilo prvi seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev, ki pa so ga 23. januarja že dopolnili. Gre za prvi seznam, ki je pripravljen na podlagi seznamov izdanih ter dokončnih dovoljenj in licenc. MOP so ga sporočile upravne enote, ki licence in dovoljenja podeljujejo. S seznama, ki se bo sproti dopolnjeval, lahko uporabniki dimnikarskih storitev najpozneje do 30. junija 2017 izberete dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na vaši kurilni napravi za najmanj leto dni.



Novi zakon o dimnikarskih storitvah, ki ga je sprejel državni zbor 25. oktobra lani, z letošnjim 1. januarjem uvaja licenčni sistem. Uporabniki bodo imeli možnost izbire dimnikarske družbe z vsemi koristmi konkurenčnega trga, za uporabnike prijaznejše izvajanje storitev in cenovno konkurenčnost, saj bodo določene najvišje dovoljene cene storitev.

