Kako je mogoče, da je izginilo 180 od 200 prebežnikov?

LJUBLJANA – Po poročanju Radia Slovenija sta v ponedeljek neznano kam izginili Sarab Nooraldin Ibrahim (11) in Sumaye Nooraldin Ibrahim (9), ki sta lani skupaj z materjo prebegnili iz Iraka v Slovenijo. Prišli sta brez dokumentov in bili nastanjeni v azilni dom.

Deklici sta bili odvzeti mami, češ da ni mogla skrbeti zanju, preselili pa so ju v rejništvo k Anki Marinšek. Obiskovali sta eno izmed ljubljanskih osnovnih šol, v ponedeljek pa se od tam nista vrnili. Skrbnica Marinškova je za radio povedala, da sumi, da sta na poti v Nemčijo, kjer naj bi imeli sorodnike. Policija je potrdila, da so njeno prijavo prejeli, postopke pa vodijo na enak način, kakor če bi bil pogrešan slovenski državljan.

Deklici sta državljanki Iraka in prosilki za azil. Sarab je visoka približno 140 cm, srednje postave, temno rjavih do ramen segajočih las, oblečena v belo majico s kratkimi rokavi in črne hlače, dolžine 3/4. Povrhu ima športno jopico s kapuco, z modrimi in zelenimi črtami. Sumaya je visoka približno 130 cm, srednje postave, temno rjavih oči, temnih do ramen segajočih las, kako je oblečena pa ni znano. Policisti v zvezi z njunim izginotjem sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi.

Kam izginevajo otroci?

Vse, ki imajo koristne informacije o deklicah, policija naproša, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Šiška (01 583 3700) ali intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Sicer naj bi bilo v Sloveniji le še 20 od 200 otrok, ki so jih namestili v azilne domove ali dijaške domove. Kam so prebežniki odšli, ni znano. Na policijo smo naslovili vprašanje, kdo to sploh nadzoruje. Odgovore še pričakujemo.