Kako drag je brezplačen študij v Sloveniji

Na Univerzi v Mariboru so stroški vpisa in komisijskega izpita najnižji.

Slovenija se lahko – med drugim – pohvali z brezplačnim študijem. Kot čarobno deželo z nezadolženimi študenti oziroma kot prelep primer humane družbe jo je v svojem dokumentarnem filmu predstavil ameriški kontroverzni režiser Michael Moore. Morda je študij v primerjavi s študijem v deželah še bolj krutega kapitalizma, kot je pri nas, res veliko bolj dostopen študentom, a vendar je daleč od tega, da bi bil brezplačen.

Čeprav ga univerze in fakultete ponujajo in tržijo kot brezplačnega, to pomeni zgolj to, da ni šolnin, študentje pa morajo vseeno plačevati številne stroške, ki jih povzročajo visokošolskim ustanovam oziroma če hočejo študirati. Med te stroške spadajo vpisnine v prvi in v vsak višji letnik, vpisna dokumentacija, študentske izkaznice, prispevki za informacijske sisteme, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih, stroški za komisijske in diferencialne izpite ter še mnogi drugi.

