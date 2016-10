Kako do najcenejše elektrike

Številne ponudbe dobaviteljev električne energije otežujejo izbiro najugodnejšega za male odjemalce oziroma gospodinjstva. Pregledali smo, katere akcijske ponudbe so trenutno najugodnejše pri posameznih elektropodjetjih. Velja pa splošen nasvet, da je priporočljivo spremljati trg in menjavati dobavitelje, tudi zato, ker je zamenjava zelo preprosta.



Prvi mesec brezplačno



V naših izračunih smo upoštevali dvotarifni obračun, in sicer 280 kilovatnih ur visokotarifne in 153 nizkotarifne porabe električne energije na mesec. Obračunsko moč smo zastavili pri sedmih kilovatih. Te postavke kažejo povprečno porabo električne energije na gospodinjstvo v Sloveniji in ustrezajo porabi štiričlanske družine v hiši ali nekoliko večjem stanovanju.



Splošno veljavnega pravila za izbiro najugodnejšega ponudnika sicer ni, ker je izbira odvisna tudi od potreb v posameznem gospodinjstvu. Tako si pri nekaterih dobaviteljih (Elektro energija, Gen-I, Petrol) lahko znižate znesek na položnici, če vodo segrevate s toplotno črpalko. Pri RWE, denimo, lahko znižate znesek z nakupom kompleta LED-žarnic na 36 obrokov. Gen-I pa nove odjemalce vabi z obljubo, da je električna energija prvi mesec od sklenitve pogodbe brezplačna.



Preprosta zamenjava



Tako kot vedno pa morate biti pri sklepanju pogodb pozorni na drobni tisk. Pri vseh dobaviteljih se s pristopom k akciji zavežete, da boste ostali njihov odjemalec do izteka pogodbe, sicer plačate pogodbeno kazen, ki je lahko tudi do 200 evrov. V teh akcijah vam ponudniki obljubljajo fiksno ceno, mogoče pa je, da bo pozneje na trgu redna cena elektrike nižja od te, ki je zdaj oglaševana kot najugodnejša. Pri tem se zdi mikavna Petrolova ponudba, ker ne zahteva nobene vezave in ker obljubljajo trajno nizko ceno. Zaklenjene cene pa so ugodnejše, če ne želimo tvegati občutnejših podražitev elektrike v prihodnjih letih.

Trajnik namesto položnice Če za ogrevanje stanovanja ali hiše uporabljate plin, lahko pri ponudnikih (Petrol, Gen-I, Elektro energija, Energija plus, ECE), ki prodajajo obe storitvi, prav tako računate na določene ugodnosti. Pri večini dobaviteljev si strošek plačila položnice znižate tudi, če se odločite za plačilo prek trajnika, ali pa tako, da prejemate le elektronski račun, in ne tudi računa v fizični obliki.

Pri zamenjavi dobavitelja ni potreben fizičen poseg na domu. Po podpisani pogodbi podjetje, ki skrbi za omrežje, pridobi zadnje stanje števca zaradi poračuna. S prejšnjim dobaviteljem pa vso potrebno papirologijo uredi vaš novi dobavitelj. Zamenjava dobavitelja je urejena najpozneje v treh tednih.



Za najbolj optimalno izbiro vam svetujemo, da izkoristite kalkulatorje za izračun cene električne energije na spletnih straneh dobaviteljev, kjer boste lahko tudi primerjali prihranke glede na različne pakete ponudb, ki bodo najbolj prilagojeni vašim potrebam. Po raziskavah zveze potrošnikov pa tudi po izkušnjah posameznikov je zelo verjetno, da plačujete previsok znesek za porabljeno električno energijo. Lov za najugodnejšimi ponudbami pa od sodobnega potrošnika zahteva stalno pozornost, fleksibilnost in niti kančka lojalnosti do različnih ponudnikov storitev (dobaviteljev energentov, ponudnikov telekomunikacijskih in dimnikarskih storitev...).