Kako do 250 evrov nagrade? Še jutri imate čas

Poletni dopusti in čas zapravljanja so že skoraj mimo. Verjetno ste naredili na desetine, če ne na stotine fotografij. Te lahko delite z nami in našimi bralci in si tako povrnete del zapravljenih sredstev. Kako? Precej preprosto: oddajte svojo najljubšo poletno fotografijo.

Pri tematiki ste svobodni kot ptica, naj bo le čutiti pridih poletja. A pozor: časa imate le še do jutri, strokovna komisija pa bo nato med desetimi fotografijami z največ glasovi izbrala najboljšo in jo nagradila z darilnim bonom Petrola v vrednosti kar 250 evrov.

Za fotografije, ki so vam všeč, pa lahko tudi glasujete (na povezavi se pomaknite proti dnu strani ). K sodelovanju, tako k prispevanju fotografij kot h glasovanju, pa lahko pozovete tudi znance in prijatelje.

Mi že stiskamo pesti za vas!