Kaj smo se naučili iz katastrofalnih požarov

Oktober je mesec požarne varnosti. Letošnje izkušnje s požari velikih razsežnosti v nekaterih industrijskih objektih so grenke. Predvsem so grozljive posledice, ki so jih bili deležni okoliški prebivalci. Mesec požarne varnosti je torej priložnost za pogled tako v preteklost in sedanjost kot seveda v prihodnost.

Najprej nas zanima, kakšne bodo aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Dr. Aleš Jug, predsednik komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije (GZS), pravi, da je tematika letošnjega meseca varstva pred požari namenjena intervencijskim potem in površinam za gasilce: »Tudi letos smo se za to tematiko odločili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Geslo letošnjega meseca je Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti! Minulo sredo smo v Škofji Loki pripravili posvet ob mesecu požarne varnosti, kjer smo predstavili slabo in dobro prakso, aktualne predpise ter primere ureditve intervencijskih poti in površin za gasilce v tujini.«

