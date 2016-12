Kaj se je v času pogajanj z vlado dogajalo s Kuštrinovimi službenimi obveznostmi?

Kaj je izboril Kuštrin Sporazum med drugim določa, da se potrdijo standardi in normativi za zdravnike iz modre knjige, omogočeno bo tudi nagrajevanje zdravnikov, ko bodo za več kot 30 odstotkov presegali normative. Merila za to pa še niso točno določena in bodo predmet nadaljnjih pogajanj. Določa tudi, da bo vlada predložila v usklajevanje predlog sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s katerim bi odpravila omejitev 57. plačnega razreda, ki ga javni uslužbenci v javnem sektorju lahko dosežejo z napredovanjem. Ker je vlada zaradi koalicijskih nesoglasij precej zamujala s podpisom sporazuma, se jim z nekaterimi roki, ki so opredeljeni v sporazumu, že precej mudi. Med drugim morajo glede na besedilo sporazuma do 15. decembra parafirati aneks h kolektivni pogodbi. Do 1. decembra pa bi vlada morala predložiti predlog za odprave omejitve 57. plačnega razreda. Kolar Celarčeva in Kuštrin bosta dogovor podpisala dva tedna po tem, ko sta ga sklenila. Dan pozneje je Fides tudi zamrznil stavko, medtem ko je vlada dala zeleno luč podpisu dogovora prejšnji četrtek. Do takega časovnega zamika potrditve sporazuma na vladi je sicer prišlo zato, ker sta bili stranki SD in Desus proti sporazumu. Tako ga na vladi nista podprli, pač pa so za glasovali le ministri SMC. STA