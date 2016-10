Kaj se dogaja z materjo, ki naj bi do smrti mučila Arino?

KRANJ – Ob iztekajočem se priporu za mamo in očima dveletne deklice Arine, ki je umrla v začetku julija , je vrhovno sodišče osumljencema podaljšalo pripor do 3. decembra. Preiskava kaznivih dejanj, zaradi katerih je umrla deklica, namreč še ni zaključena.

Kriminalisti so mamo umrle deklice in njenega partnerja ovadili zaradi suma hudega zanemarjanja in surovega ravnanja z otrokom ter za povzročitev posebno hudih telesnih poškodb, ki jim je deklica podlegla. Za prvo kaznivo dejanje je zagrožena do petletna zaporna kazen, za drugo pa kazen od pet do 15 let zapora.

Dežurna preiskovalna sodnica kranjskega okrožnega sodišča je zaradi ponovitvene nevarnosti 5. julija odredila pripor zoper oba obdolženca. Kot je opredeljeno v zakonu o kazenskem postopku, sme po sklepu preiskovalnega sodnika biti obdolženec pridržan v priporu največ mesec dni od dneva, ko mu je bila vzeta prostost. Po tem času sme biti obdolženec pridržan v priporu samo na podlagi sklepa o podaljšanju pripora. O tem odloča senat, ki sme podaljšati pripor za največ dva meseca. Tako je pripor veljal do 3. oktobra. Ker teče postopek za kaznivo dejanje, za katero je v zakonu predpisana kazen zapora nad pet let, je senat vrhovnega sodišča pripor še podaljšal, in sicer do 3. decembra, so pojasnili na kranjskem okrožnem sodišču.

Trpela je dlje časa

Do tedaj naj bi bila preiskava zaključena in tožilec naj bi se odločil, ali bo vložena obtožnica. Trenutno je zadeva še v fazi preiskave. Preiskujejo kazniva dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, povzročitve lahke telesne poškodbe in tudi posebno hude telesne poškodbe, ki je v začetku julija vodila v smrt deklice. Ta je po ugotovitvah kriminalistov že dlje časa trpela zaradi družinskega nasilja.

Na jeseniškem centru za socialno delo, kjer jih je primer deklice presenetil in pretresel, medtem iščejo rešitve, kako v prihodnje takšne dogodke preprečiti. Prihodnji torek pripravljajo delovno srečanje vseh pristojnih služb na območju Jesenic. Vabljeni so ravnatelji jeseniških šol in vrtca, predstavniki zdravstvenega doma, splošne bolnišnice, tožilstvo in policija.

Srečanje je namenjeno predstavitvi nalog in pristojnosti posameznih služb pri obravnavi nasilja v družini ter izmenjavi izkušenj, vprašanj in dilem, s katerimi se srečujejo v praksi. Kot je v vabilu pristojnim inštitucijam izpostavila direktorica Centra za socialno delo Jesenice Anita Bregar, si želijo učinkovitega sodelovanja pri zaščiti in pomoči žrtvam.