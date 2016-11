Kaj se dogaja v Sloveniji? Napadli so tri župane

NOVO MESTO – Biti župan je očitno danes v Sloveniji eden nevarnejših poklicev. Tako lahko sklepamo iz kar treh napadov, ki so se zgodili v manj kot dveh mesecih. Najprej je bil žrtev župan občine Škofja Loka Miha Ješe, ki se je peljal s kolesom v službo, ko ga je namerno zbil Blaž Kujundžič, nekdanji županski kandidat, potem se je 18-letni Rom iz Dobruške vasi spravil nad župana občine Škocjan Jožeta Kaplerja. Z enim od udarcev mu je presekal ustnico, pred dnevi pa se je četverica Romov grdo spravila nad župana občine Črenšovci Antona Törnarja.



Ta je zaradi poškodb na bolniški, a, kot je dejal sam, nima ran le po glavi in drugih delih telesa, ranjeno ima tudi srce. Podobne občutke ima zagotovo župan občine Škocjan, kjer si že leta prizadevajo za strpen dialog in rešitve, sprejemljive tako za eno kot drugo stran, pa se zgodi napad, ker ena družina pač ni dobila enega od petih balonov z vodo, čeprav bi si lahko romska družina že pred leti napeljala svoj vodovod. A ne, raje so se preselili na zaščiteno območje, si tam na črno postavili barako in znova zahtevajo svoje pravice, za uresničitev katerih so pripravljeni očitno tudi fizično napadati.

