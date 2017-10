Kaj se dogaja s Smiljanom Morijem? Bivši zaposleni imajo hude očitke

LJUBLJANA – Medtem ko Smiljan Mori s pomočjo svojih metod ustvarja uspešne podjetnike in celo milijonarje, kot trdi sam, dobro služi tudi kot posrednik za sklepanje zavarovalnih polic.

Plaz očitkov bivših zaposlenih

Njegova Agencija Mori pa se je znašla pod plazom očitkov nekdanjih zaposlenih, ki pričajo o grožnjah, sistemskih nepravilnostih in prevarah na njihovo škodo ter na škodo zavarovancev. V oddaji Preverjeno na Pop TV je tako spregovorilo več njegovih bivših zaposlenih, ki trdijo, da v agenciji ni poštenja in čuta za ljudi, temveč zgolj gonja za denarjem. Ena od njih je na primer povedala, da so ob začetku sodelovanja ljudje (novi agenti) navdušeni nad provizijami in občutkom, da imaš za seboj veliko podporo, v resnici pa si prepuščen sam sebi, obračunov za opravljeno delo pa več mesecev ni dobila. Šele po posredovanju odvetnice so ji poravnali dolgove, medtem pa sama sploh ni vedela, koliko ji dolgujejo, saj tega iz pogodbe ni bilo mogoče razbrati oziroma tega sama ni znala izračunati.





Nagrade Agentje v Agenciji Mori dobivajo tudi nagrade za uspešno delo, med drugim zlat svinčnik, srebrn in zlat nakit, zlato uro ... Ko je novinarka oddaje Preverjeno nekaj od tega nesla zlatarju v oceno, je ta ugotovil, da gre v enem primeru za navadno jeklo, v drugem pa za pozlačen in ne zlat nakit.

Piramidni način izplačevanja, agenti brez licence

Mori je menda uvedel tudi sistem mrežnega marketinga oziroma piramidnega načina izplačevanja, pri katerem je moral začetnik svojo provizijo razdeliti tistim, ki so bili v sistemu nad njim. Če je želel zaslužiti, je moral novačiti druge ljudi, da bi kot zavarovalniški agentje delali zanj, on pa bi tako dobil del njihove provizije. Pri nas takšen sistem sicer ni prepovedan, bi ga pa radi odpravili zaradi varstva potrošnikov, pravi Sergej Simoniti iz agencije za zavarovalni nadzor.

Očitki letijo tudi na to, da naj bi na terenu delali agenti brez licence, medtem ko še ena od bivših zaposlenih trdi, da je ob poplavi kljub veljavni polici ostala dobesedno brez vsega, agencija ji je ponudila zgolj nizko odškodnino. »Vsi računi pa bi morali biti naslovljeni na Agencijo Mori kot sanacija njihovih poslovnih prostorov,« je povedala v oddaji Preverjeno. Tega ni želela, zadeva se je preselila na sodišče, tam pa je izgubila.

Pozor, kadar vam želijo 'pregledati' police

Eden od zavarovancev je opozoril še na nekaj: agentka Agencije Mori naj bi hotela priti k njemu na dom, češ da so jo pooblastili, naj preveri pogodbe, ker da so v njej napake. Ko je možakar to preveril pri svoji zavarovalnici, o kakšnem pooblastilu niso vedeli nič. Nekdanji zaposleni je o tem povedal, da dobijo seznam strank, ki jih morajo obiskati z namenom storniranja ali dokapitalizacije zavarovalnih polic, ob sklenitvi nove police pa tako stranko načrtno oškodujejo in zavajajo, saj mora stranka v takem primeru ponovno plačati stroške, novi pogoji pa so lahko veliko slabši od prejšnjih. Zaradi vseh prijav pristojna služba Morija že preiskuje.

Pod pogojem, da ga snema več kamer in da so ob njem ožji sodelavci, pa se je odzval tudi Smiljan Mori sam. Trdi, da je žrtev on in da gre v teh primerih zgolj za maščevanje nekdanjih nepoštenih sodelavcev, ki da v javnosti ne povedo, kaj počnejo sami. Na vse skupaj odgovarja, da gre za resne obtožbe in da je njegovo poslovanje transparentno ter brez napak.