Kaj pa sneg? Tako bo vreme za praznike

LJUBLJANA – Bližata se dan reformacije (v zadnjem času bolj znan kot noč čarovnic, op. p.) in dan spomina na mrtve. Očitno pa nam bo vreme ta dva dni močno naklonjeno, nam je zaupal dežurni vremenar. Že danes bo pretežno jasno. Dopoldne bo ponekod v notranjosti še oblačno ali zamegljeno. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem okoli 19 stopinj C.

Jutri bo pretežno jasno, v severovzhodni Sloveniji bo občasno več oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 20 stopinj C.

V nedeljo bo pretežno jasno, popoldne se bo v vzhodni Sloveniji zmerno pooblačilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na praznična dneva se bo od vzhoda pooblačilo, a bo ostalo po večini suho s podobnimi temperaturami kot v prejšnjih dneh. Več sončnega vremena bo v zahodni Sloveniji.

Ker nas čaka toplo vreme, snega naslednji teden ne gre pričakovati.