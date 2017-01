Kaj nas čaka ta vikend? Vremenoslovci o izrazitem temperaturnem obratu

LJUBLJANA – Kot je bilo napovedano , je petek v večjem delu Slovenije prinesel nekaj sončnih žarkov, ki jih bomo lahko uživali še do jutri, piše Agencija RS za okolje (Arso) na svoji spletni strani. Prav tako kot danes bo namreč tudi jutri pretežno jasno, zjutraj in dopoldne se bo po nižinah zadrževala megla, najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 5, ob morju do 7 stopinj C.

V nedeljo, ponedeljek in torek bo po nižinah večji del dneva megla ali nizka oblačnost, v višjih legah pa bo pretežno jasno.

V soboto pričakujemo sončen dan z nekaj dopoldanske megle po nižinah. V nedeljo pa bo megla ali nizka oblačnost po nižinah bolj trdovratna. — meteo.si (@meteoSI) 27 January 2017

Meteo.si pa poroča tudi o izrazitem temperaturnem obratu, saj so na 1400 metrih izmerili temperature, ki so bile kar za 13 stopinj višje kot sto metrov nižje.