Kaj na besede Angelce Likovič pravi varuhinja človekovih pravic

LJUBLJANA – Nedavna oddaja Tarča na prvem programu RTV Slovenija, v kateri se je govorilo o splavu, je v javnosti dvignila veliko prahu. Mnoge je pogrelo, da se o omenjeni pravici pogovarjamo, druge sogovorniki, ki da niso bili reprezentativni, tretje pa besede v javnosti vedno odmevne Angelce Likovič – kaj vse je povedala, si preberite v članku Angelca Likovič šokirala v oddaji na nacionalki. Mnogi so na spletnih omrežjih objavili besede Likovičeve, ki je celo dejala, da bodo posiljene ženske, ko bodo rodile otroka, srečne. Pa smo za odziv na to zaprosili varuhinjo človekovih pravic. Iz njene pisarne so nam sporočili: »Varuh sicer varuje pravice posameznikov, če jim jih krši država z njenimi organi, in v tem okviru praviloma ne komentira izjav posameznikov.«

Stališče varuha do splava pa je nedvoumno: »Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je zapisana v 55. členu Ustave RS. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je že večkrat javno opozorila, da moramo dosledno spoštovati raven težko pridobljenih pravic, tudi na področju pravic do spolnega in reproduktivnega zdravja, vsaka sprememba bi namreč pomenila korak nazaj, kar pa ni sprejemljivo. Že pridobljenih človekovih pravic ne smemo ukinjati ali komur koli odvzemati, ampak moramo vsa prizadevanja usmeriti tja, kjer se pravice ljudi, ki so zapisane v mednarodnih aktih, ustavi in zakonih ne uresničujejo.«