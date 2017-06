Kaj morate vedeti o drugem tiru

Gospodarski, ne politični projekt

Pretovor v severnojadranskih pristaniščih hitro narašča, kar je velika priložnost tudi za Luko Koper. Ali bo tovor iz Azije pristal v Trstu, na Reki ali v Kopru, je odvisno od nas in od tega, ali bomo sposobni zgraditi drugi tir.

Drugi tir je za Slovenijo torej strateški projekt, ki prinaša nova delovna mesta, omogoča razvoj Luke Koper in slovenskega gospodarstva. Zato se ne bo financiral s povečanjem zadolževanja države in dodatnimi obremenitvami davkoplačevalcev. Drugi tir prinaša koristi in priložnosti številnim gospodarskim deležnikom in ti ga bodo tudi sofinancirali.

Druga proga drugega tira je na poti

Vlada RS je prisluhnila krajanom Črnega Kala, Svetu za civilni nadzor projekta drugi tir, občinskemu svetu Mestne občine Koper, Zvezi društev upokojencev Slovenije, tudi Luki Koper in podprla gradnjo dvotirne proge. To je najučinkovitejša rešitev, saj predvideva razširitev obveznih servisnih cevi na polni premer. Zaradi gradnje cevi v polnem premeru se bo vrednost projekta povečala za 97 milijonov evrov. Skupna vrednost projekta tako še vedno ostaja pod milijardo evrov. Obstoječi tir bo po gradnji obeh prog drugega tira namenjen za turizem.





Z Madžarsko vzpostavljamo koridor proti vzhodu

Avstrija je v navezi z Italijo že obšla Slovenijo. Madžarska bi se lahko navezala na Hrvaško, vendar je še zmeraj zainteresirana za železniški koridor do Kopra. To je priložnost, ki je Slovenija ne sme izpustiti, če nočemo postati osamljen otok, ki se bo dušil v kolonah tovornjakov. S sodelovanjem Madžarske pri financiranju projekta dobimo strateškega partnerja pri razvoju logističnih tokov in koridorjev na zalednih trgih, sam projekt pa pridobi značaj čezmejnega, mednarodnega projekta. To pomeni več nepovratnih evropskih sredstev, preprosto povedano.

Drugi tir ne bo »še ena luknja brez dna«

Projekt je pod nadzorom Finančne uprave RS in KPK, v projektno-finančnem svetu je tudi predstavnik civilnega gibanja. Ker Slovenija s projektom kandidira za evropska nepovratna sredstva in posojilo Evropske investicijske banke, so vse faze in postopki izvedbe pod nadzorom Evropske komisije, EIB in partnerstva Jaspers. Poleg tega se je Vlada RS že odločila v projekt vključiti tudi predstavnike civilne družbe in začela pogovore tudi s predstavniki organizacije Transparency International.

Referendumsko vprašanje: drugi tir ali stranski tir?

Napovedani referendum je izbira med usmeritvijo v pospešen razvoj države in domačijsko ekonomijo, ki se po logiki »to lahko naredimo sami« postavlja na stranski tir evropskega razvoja.

Zbrani podpisi za referendum pomenijo, da se projekt drugega tira ustavi za več let in zmanjšajo možnost črpanja nepovratnih evropskih sredstev. Konkretno: že na razpisu, ki se zaključi 14. julija 2017, nas bo to stalo 80 do 100 milijonov evrov.

In če drugega tira ne bo?

Izgubili bomo vsi: Luka Koper, logistika, slovensko gospodarstvo in tudi zaledne države, ki nam zaupajo. Na naših avtocestah pa lahko pričakujemo še bistveno več tovornjakov s tovorom, ki bi ga lahko prepeljali po drugem tiru.