Kaj ima sodni svet  s plagiatorstvom?

LJUBLJANA – Kaj pravite, kako se bo končalo najnovejše »tresenje gore« – iz izkušenj žal res vemo, da se po vsakem takšnem tresenju še najpogosteje skoti, no, ja, kvečjemu miš –, kar naj bi bila posledica novega plagiatorskega škandala, torej še ene afere, ki razmeroma nazorno priča o pogostni neetičnosti na domnevno sončno-etični strani Alp? Se bo tokrat od (do)zdajšnjega fotelja predsednika sodnega sveta vendarle pripravljen posloviti dr. Marko Novak, profesor Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, ali pa bo pri njem zadostovalo zgolj to, da bo nekajkrat javno ponovil, da ga nekateri pač ne marajo ter da mu zato zlonamerno mečejo polena (očitke o domnevnem plagiatorstvu) pod noge, ker bi ga očitno radi izločili iz akademske sfere?



Se morda še spomnite, kakšen silen vihar se je dvignil nad političnim prizoriščem, ko Klavdija Markež, članica SMC in le nekajdnevna naslednica prve Cerarjeve ministrice za izobraževanje, znanost in šport – že njena predhodnica dr. Stanka Setnikar Cankar se je od ministrskega fotelja na vrat na nos poslovila zato, ker naj bi bilo nedopustno in neetično, četudi hkrati povsem zakonito, da je z dodatnim delom zaslužila kar 636.068,98 evra –, preprosto ni mogla več zanikati, da je bilo njeno magistrsko delo pravzaprav res plagiat? Deloma ga je namreč prepisala iz diplomskega dela Jerneja L., nekdanjega študenta ekonomije.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«