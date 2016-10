Kad(rujejo) že tako,  kot bi živeli na Kubi

LJUBLJANA, HAVANA, TRŽIČ – Včeraj so o tem, kdo bo poslej v upravi Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Kada), najprej razpravljali člani nominacijske (kadrovske) komisije te (para)vladne družbe, šele potem pa tudi člani njenega nadzornega sveta. Na razpis za novo članico ali člana uprave Kada se je prijavilo deset kandidatk in kandidatov, vendar se nominacijski komisiji ni zdela prav nič nenavadna njena odločitev, da se ne bo pogovarjala z nobenim izmed njih. Čeprav funkcija člana uprave Kada še zdaleč ni tako nepomembna, kot se komu morda zdi na prvi pogled. Nazadnje je nadzorni svet za štiriletni mandat imenoval Goranko Volf, dosedanjo izvršno direktorico sektorja za upravljanje skladov in strateško komuniciranje.

