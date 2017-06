K poslancu domov na ogled nabiralnika, poštar trdi: Reklam ni bilo

VELENJE – Na okrajnem sodišču v Velenju sta bila danes v pravdni zadevi, v kateri novinarka RTVS Eugenija Carl zaradi spornega tvita odškodninsko toži prvaka SDS Janeza Janšo, zaslišana poštarja Janez Bevc in Dušan Drolc. Pojasnila sta, kako sta skušala sodno pošiljko vročiti Janši, vendar jima to ni uspelo, ker ga ob vročitvi ni bilo doma. Bevc je dejal, da je 17. avgusta lani skušal vročiti pisemsko pošiljko Janši, ker pa ga takrat ni bilo doma, mu je ni mogel vročiti. Zato mu je pustil v nabiralniku pisno obvestilo o prispeli pošiljki. Po njegovi oceni je Janšev nabiralnik običajne velikosti in je domače izdelave.

Brez reklamnih sporočil

Drolc je pojasnil, da je po izteku 15-dnevnega roka za prevzem pošiljke, 2. septembra lani skušal spraviti pošiljko v Janšev nabiralnik, ker pa je bil premajhen, mu ni uspelo. »Pošiljko bi lahko prepognil in jo tako vstavil v nabiralnik, ampak tega nisem storil, ker sem se bal, da bi se pošiljka lahko poškodovala,« je rekel Drolc. Svojemu delodajalcu pa je v poročilu o delu tistega dne zapisal, da poštna ovojnica ne gre v hišni predal. Drolc je še dejal, da Janša v nabiralniku ni imel reklamnih sporočil.

Janšev zagovornik Franci Matoz je predlagal izvedbo še dodatnih dokazov, saj je Drolca označil za neverodostojno pričo. Tako je predlagal, naj se opravi poizvedba o tem, koliko poštnih pošiljk formata A4 je bilo Janši vročenih v zadnjih štirih letih. Po oceni Matoza je šlo za nepravilno vročanje pošiljke. Prav tako je predlagal ogled nabiralnika na Janševem domu in rekonstrukcijo celotnega dogodka vročanja pošiljke.

Odvetnik Carlove Tomaž Bajec iz Odvetniške pisarne Zdolšek je nasprotoval izvedbi dodatnih dokazov, saj meni, da so irelevantni pri odločanju o predlogu za vrnitev zadeve v prejšnje stanje.

Zamudna sodba

V pravdni zadevi, v kateri novinarka RTVS Carlova od Janše terja plačilo odškodnine zaradi tvita, je velenjsko okrajno sodišče lansko jesen razsodilo, da je bil Janšev tvit žaljiv, in mu naložilo plačilo 6000 evrov odškodnine. Pri tem je sodišče izreklo zamudno sodbo, ker tožena stranka ni v roku odgovorila na tožbo. Na tožbo pa Janša ni odgovoril, ker sodnega pisanja lani v času poletnega dopusta ni prejel oz. mu ga vročevalec ni vročil. Zdaj tako tožena stran želi dokazati, da ima pravico do vrnitve v prejšnje stanje. Če bo zadeva vrnjena v prejšnje stanje, se sodba razveljavi in se postopek začne znova.

Zaradi istega tvita je Janšo tožila tudi novinarka RTVS Mojca Šetinc Pašek. Tudi v tem primeru je velenjsko okrajno sodišče v zamudni sodbi ugodilo zahtevi Šetinc Paškove po odškodnini 6000 evrov, a je tudi v tej zadevi tožena stran zahtevala vrnitev v prejšnje stanje, ker tožbe ni prejela in nanjo ni odgovorila.

Poceni usluge

Obe novinarki Janšo zaradi tvita tožita tudi kazensko. Na predobravnavnih narokih v kazenskih zadevah na celjskem okrožnem sodišču 13. aprila letos Janša ni priznal krivde zaradi spornega tvita.

Sicer je Janša na twitterju zapisal: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan.«

Janša in Carlova se današnjega sojenja nista udeležila.