K blagoslovu prinesejo tudi lesene figurice konj

KRIŽ PRI KOMENDI – V času osamosvajanja Slovenije so marsikje po državi obudili tudi star običaj, da na štefanovo lastniki konj pripeljejo k blagoslovu svoje kopitljače. Sveti Štefan je tudi na Gorenjskem še vedno eden najbolj priljubljenih svetnikov, kot zavetnika živine in konj pa ga najbolj častijo prav kmetje in konjerejci. Blagoslovi konj so tudi letos potekali v Nevljah, Zgornjem Tuhinju, Šentvidu pri Lukovici, Žireh, Dolenji vasi, Žirovnici, Naklem, Volčjem Potoku, Hrašah, Blejski Dobravi, Kupljeniku, Srednji vasi pri Šenčurju, na Štefanji Gori in drugje.

Posebno zanimiv običaj poznajo na Križu pri Komendi, kjer k blagoslovu lastniki živine prinesejo tudi lesene figurice svojih konj in druge živine. Pred 26 leti je Ivan Hlade na dan sv. Štefana prvič predlagal in potem tudi pripravil praznično prireditev. Ni bilo veliko krajev, ki so se odločili za sprevod in blagoslov konj na štefanovo.



Podobne votivne figurice, kot so v Komendi, poznajo še v nekaterih drugih, predvsem okoliških krajih, tudi v Srednji vasi, vendar so figurice s Križa pri Komendi tudi po mnenju priznanega etnologa dr. Janeza Bogataja najlepše v Sloveniji. Kot sta dejala domačina in ključarja Ivan Hlade in Anton Zlobko, je običaj star že vsaj 300 let. Župnik med mašo figurice blagoslovi, kar naj bi zagotovilo zdravje in varnost živine v novem letu, hkrati pa blagoslovi tudi vrečke soli, ki jih kmetje prinesejo na sosednji oltar. To sol pozneje lastniki živine pomešajo med krmo in naj bi zagotovila dodatno varnost in zdravje njihove živine. Ob župniku Zdravku Žagarju je letos blagoslovil sprevod in konje duhovnik Gregor Rogelj. Pri bogoslužju je prepeval mladinski cerkveni pevski zbor pod vodstvom Mateje Novak. Med gosti je bil tudi komendski župan Stanislav Poglajen. Ob prihodu v cerkev so lastniki vzeli votivne figurice konj in govedi in jih odnesli na oltar sv. Štefana, kjer so pomolili in prosili za zdravje živine. Lastniki so na blagoslov prignali skupno 27 konj. Vsi konjeniki so prejeli spominska darila lončarskega mojstra Franceta Krežmarja iz Gmajnice ter spominske podkvice, ki jih je oblikovala in spekla Metka Hribar iz Križa. Za red in varnost so poskrbeli kriški gasilci.



Lastniki konj se radi udeležujejo blagoslova, saj menijo, da je treba tradicijo ohranjati, srečanje pa je tudi dobrodošla priložnost za prijateljsko druženje, ki ga po svoje nadgradijo tudi tamkajšnje gospodinje, ki za obiskovalce pripravijo okusno pecivo in druge dobrote. Slovesno je bilo tudi v Srednji vasi pri Šenčurju, kjer se je 24. blagoslova v deževnem vremenu pri podružnični cerkvi sv. Radegunde udeležilo 64 konj in tri konjske vprege z zapravljivčki. Blagoslovil jih je šenčurski župnik Urban Kokalj. Lastniki živine so v cerkvi ponesli okoli glavnega oltarja ročno izrezljane figurice konj in krav ter jih položili na oltar in molili za zdravje živine. Bogoslužje so polepšali pevci cerkvenega mešanega pevskega zbora sv. Jurij župnije Šenčur. Predstavil se je tudi Pihalni orkester občine Šenčur. Med gosti so bili tudi župan občine Šenčur Ciril Kozjek, podžupan Aleš Perič Močnik in prejšnji župan Franc Kern. Vsem donatorjem in glavnima pokroviteljema občini Šenčur in Veterinarski ambulanti Vinko Pristav pa se je zahvalil ključar Jože Stopar. Kot je poudaril, »nas skupno delo združuje in nas notranje bogati. Tudi v letošnjem letu smo v zgornji cerkvi sv. Katarine zamenjali okna.« Ves dohodek od prostovoljnih prispevkov so vedno vložili v obnovo obeh cerkva in zvonika v Srednji vasi. Za varnost so poskrbeli gasilci iz Srednje vasi. Gospodinje iz Srednje vasi so številnim obiskovalcem ponudile odlično domače pecivo in tople napitke. Vsi konjeniki so prejeli tudi spominska darila.

Na konja tudi najmlajši Blagoslov konj in soli je bil tudi pri podružnični cerkvi sv. Štefana (746 m) v hribovski vasici Štefanja Gora pod Krvavcem. V deževnem vremenu ga je pripravilo Konjeniško društvo Krvavec Cerklje s prizadevnim predsednikom Tonetom Gubancem, udeležilo pa se ga je 22 konjenikov iz vasi pod Krvavcem in sosednjih občin. Najmlajša udeleženca, ki sta se s konji povzpela do cerkvice na Štefanji Gori, sta bila šestletni Miha Kepic in osemletna Karin Kepic. Konje je blagoslovil šenčurski kaplan Gašper Mauko, vsi udeleženci pa so dobili spominska darila Konjeniškega društva Krvavec Cerklje. Za udeležence so pripravili pogostitev pri Pasarjevi koči Pri Jožu na Štefanji Gori.