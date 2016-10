Jutri več kot 20 stopinj, v sredo pa šok

LJUBLJANA – Po pretežno jasnem vikendu se visoke temperature, vsaj za oktobrski čas, nadaljujejo tudi v novi teden. Že danes bo na severovzhodu večinoma sončno. Drugod bo bolj oblačno, v zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj C.

Jutri bo vreme podobno kot danes. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju in na Goriškem okoli 17, najvišje dnevne pa od 15 do 20, v vzhodnih krajih do okoli 22 stopinj C.

A kot nas je opozoril dežurni vremenar, bo v noči na sredo in v sredo deževalo, vmes lahko tudi zagrmi: »Dež bo v sredo popoldne postopno ponehal. Hladneje bo, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno.«

Sicer pa nam za zdaj iz omar še ne bo treba vzeti zimske garderobe, saj tudi v prihodnjih dneh ne gre pričakovati drastičnega nižanja temperatur ...