Jutri prihaja izrazit temperaturni obrat

LJUBLJANA – December je poleg prazničnega vzdušja s seboj prinesel tudi sezoni primerne temperature. V preteklih dneh se je tako živo srebro krepko spustilo, izza oblakov pa je posijalo sonce. V naslednjih dneh bodo temperature podobno nizke, v petek pa bo nastal izrazit temperaturni obrat, značilen za zimski del leta. Kot piše meteo.si bo »zjutraj bo po nižinah za okoli 10°C hladneje kot v višjih legah.«

Danes ponoči bo pretežno jasno, le na Primorskem se bo zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, topleje bo tudi ponekod v višjih legah, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO).

Tudi jutri bo precej jasno, le na Primorskem sprva še zmerno do pretežno oblačno. Nekaj oblačnosti bo popoldne tudi v vzhodni Sloveniji. V Prekmurju in deloma na Štajerskem bo popoldne pihal severozahodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Za vikend bo bolj oblačno

V soboto se bo od jugozahoda pooblačilo, najmanj oblačno bo na severu in severovzhodu države. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bo v severni in vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno.