Jutranje temperature pod 5 stopinjami: Ciklonska območja v naši bližini

Napoved

Po sončni soboti je prva oktobrska nedelja prinesla dež in hlad. Ponedeljkovo jutro je pokazalo bele vrhove gora. Počasi se bo začela tudi nova kurilna sezona. Najvišje dnevne temperature zraka v začetku prvega oktobrskega tedna so bile le med 11 in 15, na Primorskem do 20 °C. Najnižje jutranje temperature pa so padle na 3 do 8 °C, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske na okoli 1 °C, ob morju 12 °C.

Od 6. do 11. oktobra

Nad vzhodno in srednjo Evropo se bo v višinah zadrževalo dokaj izrazito jedro hladnega in vlažnega zraka. Ciklonska območja bodo v naši bližini južno in vzhodno od naših krajev.

O četrtka do torka kaže na večinoma suho vreme. Jutra bodo sveža, v zatišnih legah ni izključen pojav slane. Jutranje temperature bodo marsikje pod 5 stopinj, najvišje dnevne pa okoli 15, le na Primorskem do 20 °C.