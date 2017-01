Jožef izgubil denarnico, zadel 500 €

DOMŽALE – Vsakič ko slišimo, da je kdo od naših bralcev prejel izvod Slovenskih novic, na naslovnici katerih se je pod Ternino nalepko skrivala katera od bogatih nagrad, se razveselimo tudi mi, tokratna nagrada pa je bila prav posebna. Petih evrskih stotakov bo namreč romalo v roke upokojencu Jožefu Brglezu, ki se je denarja še kako razveselil. Kot nam je povedala njegova hči Nevenka Ocepek, je oče namreč en teden, preden je pod nalepko ugledal tri enake simbole, izgubil denarnico. To je za vsakogar travmatičen dogodek, za upokojence, ki se iz meseca v mesec prebijajo s skromnimi pokojninami, pa še toliko bolj. In Jožef Brglez je v začetku leta skupaj z denarnico izgubil tudi dobrih sto evrov. Te bo zdaj dobil nazaj, pa še ostalo bo. Kaj točno bodo z denarjem, Brglezovi še ne vedo. »Nekajkrat smo že zadeli manjše nagrade, tako velike pa še ne,« veselo pove Nevenka, ki z družino sicer živi v sosednji hiši, a se pogosto oglasi pri starših, da jim pomaga pri opravilih. Oče, dolgoletni naročnik Slovenskih novic, ji tudi vsak dan odstopi Novice, ki jih rada prebira vsa družina. »Mama jih zjutraj najprej dobi v roke, in prva stvar, ki jo naredi, je, da odlepi Ternino nalepko. Tudi zmagovalno je odlepila ona,« pojasni Nevenka in doda, da jih nato navadno prelista oče, za njim pride na vrsto še ona. In zagotovi, da bodo še naprej gledali pod Ternine nalepke. Morda pa jih sreča še kdaj obišče.