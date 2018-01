Jože shodil šele po 19 operacijah

NOVO MESTO – Na Dolenjskem radi rečejo: ko ima hudič mlade, jih ima veliko. »Saj ne prosim veliko. Pa tudi tega ne bi, če bi lahko naredil sam. A ne zmorem vsega,« začne svojo zgodbo 30-letni Novomeščan Jože Pirh. Kdo ga ne pozna? Dobrovoljneža, ki je po novem vodja navijaške skupine na tekmah košarkarjev Krke, ki je njegov klub, zanj navija v dobrem in slabem. Igralci, trenerji in klub to cenijo, Jožka pa imajo vsi radi. Tudi zato nikomur ni vseeno, ko prisluhne njegovi zgodbi.

Ko sem dobil hladilnik na srečelovu v Dolenjskih Toplicah, sem ga prodal in dal denar na kup.

Od rojstva ima težave z gibanjem. Jožetu so že takrat diagnosticirali cerebralno paralizo. Pri osmih letih je le shodil. S starši je neprestano hodil okoli zdravnikov, ki so mu poskušali tako ali drugače pomagati. Po 19 operacijah so ga toliko spravili k sebi, da je začel hoditi. Kot da mu je življenje poskušalo nekaj povedati. Ga navaditi na kruti svet, kjer kraljuje princip daš-dam. Komaj je dobro shodil, že mu je nova rana zarezala v srce. Mama, ki jo je imel tako rad, je umrla. Oče (svojčas cenjen in priznan pleskar, danes pa pogrešana oseba) je njemu in sestri zapustil hišo, ki pa sta jo prodala in kupila stanovanje v Novem mestu. Pozneje je Jože osem let prebival v Varstveno-delovnem centru Novo mesto (VDC Novo mesto), a ga je zapustil. V letih, ki jih je preživel v centru, je dobival premalo mesečnih dohodkov, da bi si kril celotno bivanje, ki je stalo 924 evrov. Razliko je krila občina. A Jožetu je bilo jasno, da mora iz VDC. Na svoje! Zdaj živi v skromni in na trenutke vlažni sobici v bližini novomeške bolnišnice. »Blizu je košarkarska dvorana, da ne zamudim tekme,« tudi v tem Jože vidi nekaj dobrega. Za vlago se ne zmeni, čeprav mu je jasno, da mu bo v nekaj letih žal prišla do živega in mu poslabšala zdravstveno stanje. Občasno ima Jože na voljo asistenta, ki mu pomaga pri vsakodnevnih obveznostih in dogodkih.

»Rad bi zaživel na svojem,« pove Jože in spomni, da ima v solasti stanovanje s sestro. Želi ga odkupiti, potem pa v naslednjih letih odplačati dolg Mestni občini Novo mesto, ki je z županom Gregorjem Macedonijem na čelu že pokazala naklonjenost k rešitvi Jožetovih težav. Stanovanje meri dobrih 70 kvadratnih metrov, locirano je v Ulici Slavka Gruma, ocenjeno pa na dobrih 67.000 evrov.

Prijatelji so z njim

Da bo Jože to lahko udejanjil, so mu na pomoč priskočili Slovenske novice in Rdeči križ Slovenije, ki sta skupaj odprla poseben račun v Krambergerjevem skladu. »Na srečo imam okoli sebe precej dobrih ljudi,« začne Jože, ki je vesel, ker so mu prijatelji pripravljeni pomagati. Prve cekine so zanj zbirali košarkarji, zbrani okoli Igorja Erjavca, stalno Pirhu stojijo ob strani Janez Zagorc, Zavod Up ter Odvetniška pisarna Čeferin. »Ko sem dobil hladilnik na srečelovu v Dolenjskih Toplicah, sem ga prodal in dal denar na kup,« iskreno pripomni Jože, ki verjame, da mu bo s pomočjo prijateljev uspelo, da odkupi polovico in zaživi po svoje. V svojem stanovanju. Pomoč sta obljubila tudi župana Dolenjskih Toplic Jože Muhič in Straže Dušan Krštinc. Jože bo, to je jasno, mobiliziral vso Dolenjsko, ki mu bo pomagala, da zaživi, kot si zasluži.



Oče skrivnostno izginil Devetega maja lani je Jožetov oče, ime mu je prav tako Jože Pirh, streljal na bivšo partnerico. Krogla je prebila steklo vhodnih vrat in jo za las zgrešila. Po tem dogodku so se za strelcem izgubile sledi. »Dan pred usodnim dogodkom mi je oče rekel, da bo šel naslednjega dne v Kočevje delat, če bo le vreme lepo, in me prosil, naj nastavim budilko. Zjutraj je vstal in šel, še vprašal sem ga, ali se vidiva zvečer, in je odvrnil pritrdilno. Ob sedmih zjutraj pa so na moja vrata prišli kriminalisti in mi povedali, kaj se je zgodilo,« je takrat pripovedoval Jože. »Ne podpiram tega, kar je naredil. Bi mu pa rad sporočil, da je moj oče, cenim ga, rad ga imam in pogrešam ga.«