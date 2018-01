Jim verjamete? Tako se branijo v mesariji, ki jo je zaprla inšpekcija

LJUBLJANA – Iz Mesnin dežele Kranjske so sporočili, da je do zaprtja njihovega obrata v Zalogu prišlo zaradi zamud pri odpravi vzdrževalnih napak in posodabljanju razvojno-tehnološke dokumentacije. Kupcem zagotavljajo, da so njihovi izdelki varni in neoporečne kakovosti ter niso predmet odločbe, ki jo je družbi izdala inšpekcija za varno hrano.

Kot so zapisali, jim je ljubljanska enota inšpekcije za varno, hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala odločbo o zaprtju proizvodnega obrata v Zalogu, ker so zamudili rok za izvedbo ureditvenih odločb. Te so nato začeli izvajati, a jih niso pravočasno zaključili.

»Podjetje zamudo obžaluje in izjavlja, da bo vse vzdrževalno-tehnične in dokumentacijske napake odpravilo do 7. februarja,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da je podjetje večino tehničnih napak že odpravilo, razvojno-tehnološko dokumentacijo pa bo posodobilo v roku 14 dni.

Mesnine dežele Kranjske so kupce že 20. januarja obvestile o začasnem zaprtju obrata, ki ni povezano s kakovostjo izdelkov, še izpostavljajo. Zagotovili so, da so izdelki varni, neoporečne kakovosti in skladni z zahtevami standarda IFS (International Food Standard).

V podjetju pričakujejo, da bodo v mesecu dni zagotovili tekočo oskrbo kupcev z izdelki Mesnin dežele Kranjske.

Poročali smo, da je inšpekcija obrat za en mesec zaprla , ker so od junija lani v tem obratu za proizvodnjo svežega in pakiranega mesa ugotavljali resne pomanjkljivosti pri zagotavljanju minimalnih higiensko tehničnih zahtev, pomanjkljivosti pri vzdrževanju infrastrukture in opreme ter resne neskladnosti pri izvajanju sistema notranjega nadzora.