Jesenska kuharija z okusno zelenjavo avtohtonih sort

Izbira vrtnin SPAR Kot nekoč je zdaj bogatejša za ptujsko rdečo čebulo in belokranjko, zelje emona, prihaja pa tudi odlična avtohtona slovenska sorta krompirja bistra. Kot naročeno za jesensko ustvarjanje domačih jedi in pripravo ozimnice.

Odlične domače jedi s ptujsko rdečo čebulo

Ptujska rdeča čebula je naša prva sorta vrtnin z zaščiteno geografsko označbo. Na Ptujskem polju jo pridelujejo že več kot 200 let in v tem času so se v teh krajih razvili in obdržali številni običaji, kot je pletenje kit ali vencev s po 12 čebulami, ki predstavljajo po en mesec. Pravijo, da če v vencu ena čebula zgnije, to pomeni, da bo tisti mesec še posebej slabo vreme. Čebula ima zmerno oster okus in močan vonj. Ker pri kuhanju hitro razpade, je odlična za golaž, pasulj in druge domače dobrote na žlico.

Ptujsko rdečo čebulo v tradicionalnih vencih po 12 čebul zdaj dobite v Sparu.

Za SPAR Kot nekoč so ptujsko rdečo čebulo pridelali izkušeni kooperanti Kmetijske zadruge Ptuj , ki jo spletajo v tradicionalne vence. Med njimi sta tudi Aleksandra in Matjaž Čeh iz Podvincev, ki že kot tretja generacija ponosno vodita svojo kmetijo.

Spar v okviru ohranjanja avtohtonih slovenskih sort SPAR Kot nekoč pridelovalcem okusne lokalne zelenjave jamči 100-odstoten odkup, vam pa pristen in domač okus. S svojo izbiro lokalne zelenjave SPAR Kot nekoč pomagate ohranjati avtohtone slovenske sorte, našo neprecenljivo dediščino, tudi vi.

Za ostrino gribeljski žbul poskrbi

Gribeljski žbul ali belokranjka je lepe slamnate barve. Čebulice so majhne do srednje velike in značilno podolgovate. Čebula je dokaj ostrega okusa, zato lahko majhna glavica gribeljskega žbula jedi da več okusa in ostrine kakor velika in debela čebula kakšne hibridne sorte. Belokranjko so za SPAR Kot nekoč pridelali pri podjetju Darsad s Kozjanskega, ki Sparove police oskrbuje tudi z drugimi vrtninami in sadjem iz integrirane pridelave. Belokranjka se tako kot ptujska rdeča čebula dobro skladišči. Hranimo jo v suhem in zračnem prostoru, ne v hladilniku.

Za okusne domače jedi uporabimo avtohtoni sorti čebul belokranjko in ptujsko rdečo.

Kislo ali sveže, najboljše je domače

Ste vedeli, da je slovensko kislo zelje pred drugo svetovno vojno slovelo daleč naokoli? Izvažali so ga v Italijo ter celo v Egipt in Južno Ameriko. Zdaj lahko v svojem najbližjem Sparu dobite priljubljeno avtohtono sorto zelja emona tudi vi. Zelje emona tako kot druge slovenske sorte zelja odlikujeta izredna kakovost in bogat okus. Ima tanke in elastične liste ter tanjše listne žile, zato se odlično obnese pri pripravi tako svežih solat kot tudi pri kuhanju zeljnih jedi in kisanju.

Zelje emona za SPAR Kot nekoč prideluje Jože Janež iz KZ Dobrunje . S Sparom sodeluje že vrsto let, zato se je z veseljem pridružil projektu ohranjanja avtohtonih slovenskih sort.

Krompir na tisoč in en način

Že kmalu na Sparove police prihaja slovenska sorta krompirja bistra. Prepoznamo ga po drobnejših do srednje debelih gomoljih. Meso je srednje čvrsto, ima odlično aromo brez neželenih priokusov in se običajno ne razkuha. Okusen je pečen, pražen, kuhan in pretlačen, zabeljen, gratiniran, v juhah, musakah, matevžu ... Odličen pa je tudi za ozimnico. Hranimo ga v temi pri temperaturi nad 5 °C. Toda če nimamo primernega mesta za hrambo, ga raje kupujmo sproti. Za SPAR Kot nekoč so ga pridelali na kmetiji Burger, kjer je doma tradicija ohranjanja kakovostnih slovenskih sort krompirja.