To jesen vrag spet žene polhe na pašo in v pasti

KOČEVSKE POLJANE – Ko med polharji zakroži novica, da med nočnim obedovanjem polh z dreves dol meče žirove luščine, je to znamenje, da je napočil čas za polharijo, lovno sezono, ki je dovoljena od 1. oktobra do 30. novembra. Izpričana je že v 13. stoletju, prvi jo je podrobneje opisal polihistor Janez Vajkard Valvasor v 17. stoletju. Njegova podoba vraga, ki žene polhe past, je verjetno najpogosteje reproducirana od vseh upodobitev v Slavi vojvodine Kranjske.



Polharsko ljudstvo



Med obiskom Kočevskih Poljan smo pri Stanetu Kumlju, predsedniku društva Druščina polharjev POLH na Dolenjskem, izvedeli še nekaj nadvse zanimivega: »Polh je razširjen po vsej Sloveniji, lovimo ga pa le na Dolenjskem, v Beli krajini in na Notranjskem in v sosednjem Gorskem kotarju na Hrvaškem.

