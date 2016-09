Jelinčičeve ovce spet meketajo

LJUBLJANA – Maja letos je minilo že natanko 10 let od oddaje na nekdanji Prvi TV, kjer je takratni poslanec SNS in še danes predsednik te stranke Zmago Jelinčič Plemeniti v posebni oddaji Plemeniti komentar o koprskem tožilcu Jožetu Levašiču izrekel besede, zaradi katerih je še vedno na sodišču. »Te (besede, op. ur.) so vplivale na moj ugled, na moje osebnostne pravice. Žalil me je glede izobrazbe in mojega dela in da imam težave s samokontrolo in izbruhi jeze,« je dejal tožilec včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer je proti Jelinčiču zaradi kaznivega dejanja razžalitve potekalo ponovljeno sojenje. Spomnimo: vse obsodilne sodbe – Jelinčič je bil kaznovan s 3060 evri – je pred več kot letom dni razveljavilo ustavno sodišče in zadevo vrnilo okrožnim sodnikom

