To je ženska, ki je zamajala Boruta Jamnika

LJUBLJANA – Kot članica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) je v ponedeljek zvečer odstopila Anja Strojin Štampar, ki pa v SDH ostaja zaposlena za nedoločen čas. Razliki sta dve: doslej je na mesec prejemala skoraj 10.000 evrov bruto, poslej bo teh evrov za dva ali tri tisoč manj, ob tem pa je hladen tuš verjetno doživel tudi prvi nadzornik Telekoma in prvi mož Modre zavarovalnice Borut Jamnik.

Očitali so ji menda nesposobnost, počasnost in neodločnost, je pa bila toliko odločna, da je po poročanju Požareporta ob svojem imenovanju za članico uprave dosegla, da so nadzorniki spremenili notranje akte holdinga, na podlagi katerih so nove člane uprave, tudi njo, lahko zaposlili tudi za nedoločen čas. Tako tudi po odhodu iz uprave ostaja v SDH, saj ni sprejela ponujene odpravnine v višini šestih plač.

Kot poroča Požareport, je bila Strojin Štamparjeva v družbi pristojna tudi za tako imenovano privatizacijo NLB, z njenim odstopom pa je nadzor in vsaj delno tudi notranje informacije SDH nad NLB izgubil Borut Jamnik, predsednik uprave Modre zavarovalnice. Privatizacija NLB naj bi tako prišla pod strožji nadzor starih struktur tranzicijske levice, ki naj bi obvladovali tudi Lidio Glavina, začasno predsednico uprave SDH. Anja Strojin Štampar je bila pri SDH pristojna tudi za Telekom Slovenije, kjer Jamniku kmalu poteče mandat ...