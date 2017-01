To je voda za žabe, za pitje jo kupimo

METLIKA – »Seveda te vode ne pijemo, ker je to voda za žabe,« pravi Barica Gvozdanovič, ki si je z možem Vladimirjem okrog leta 1982 postavila novo hišo v Bočki. Nekaj sto metrov stran stoji njihova stara hiša, ki je brez stanovalcev in za katero človek še razume, da je brez javnega vodovoda. Toda dejstvo je, da imajo kapnice tudi novejše hiše in celo novogradnje. To pa človek leta 2017 težko razume.



Bočka, razpotegnjeno naselje tik poleg Metlike ob cesti Metlika–Novo mesto, ima hiše raztresene po značilni belokranjski pokrajini. Gvozdanovičevi imajo do ceste kakšnih 200, 300 metrov, še dlje do prvega soseda. »Takrat, ko smo gradili hišo, tukaj pač ni bilo javnega vodovoda,« pove vitalna 82-letna sogovornica. Zato so naredili velik zbiralnik vode, v katerega se steka voda s strehe in jo potem uporabijo v gospodinjstvu.

