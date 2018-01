To je slovenski avto leta 2018

LJUBLJANA – Zmagovalec 26. izbora za slovenski avtomobil leta je volkswagen polo, ki je tesno premagal škodo kodiaq, tretja pa je bila honda civic. Za prvo trojico sta se uvrstila peugeot 5008 in mazda CX-5. Pri izboru sodeluje sedem slovenskih medijev.

Volkswagnov polo je v finalnem glasovanju avtomobilskih novinarjev prejel 34 točk, škoda kodiaq 33, honda civic 29, peugeot 5008 jih je dobil 18, mazda CX-5 pa 14, je sporočil predsednik žirije izbora Tomaž Porekar iz revije Avto magazin. Lani je v izboru slavil peugeot 3008.

Volkswagnov priljubljeni model je slovenski avto leta postal že tretjič, po letih 1996 in 2010. Volkswagnovi modeli so se z nazivom nasploh okitili največkrat, letos že devetič. Poleg modela polo sta bila to še štirikrat golf in dvakrat passat.

V prvem delu, ki se je končal 19. decembra lani, so finaliste izmed 36 avtomobilov, ki so v 2017 prišli na slovenski trg, izbirali bralci po posameznih medijih. V glasovanju so prejeli 21.099 glasovnic, izbrali pa so zgoraj omenjenih pet finalistov.

Letošnje glasovanje novinarjev Avto magazina, Dela in Slovenskih novic, Dnevnika in Nedeljskega Dnevnika, Motorevije, RTV Slovenija (Vala 202 in televizijske oddaje Avtomobilnost), portala Siol, Večera in Evo Magazina se je prvič odvilo na nov način.

Najprej so avtomobile v centru varne vožnje Avto-moto zveze Slovenije na Vranskem preizkusili vsi novinarji medijev, ki sodelujejo pri organiziranju izbora. Žirija je drugi dan dogodka nato na Vranskem izvedla tudi samo glasovanje ter razglasila vrstni red.

Podelitev prehodnega pokala za slovenski avto leta 2018 bo v prostorih enega od prodajalcev vozil Volkswagen.