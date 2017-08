Je Pahor že dobil konkretnega tekmeca? Novakova ga ne ogroža

LJUBLJANA – Ljudmila Novak z vstopom v predsedniško tekmo za zdaj ne ogroža aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja, njegov najbližji zasledovalec tako še vedno ostaja kamniški župan Marjan Šarec, je pokazala anketa Dela. Datum volitev se večini anketiranih zdi primeren. Po mnenju večine sodelujočih je ustrezno urejena tudi pravica do splava.

Za Pahorja bi se odločilo 37,2 odstotka vprašanih, za Marjana Šarca 23,1 odstotka in za Ljudmilo Novak 10,6 odstotka. Od drugih morebitnih kandidatov sledijo Zmago Jelinčič (3,3 odstotka), Milan Jazbec z desetinko odstotka manj, Andrej Rozman (1,6 odstotka), Damjan Murko (1,3 odstotka) in Angelca Likovič (0,8 odstotka). 8,8 odstotka anketiranih ne bi volilo nikogar od navedenih, 5,6 odstotka se jih ne bi podalo na volišča, 4,4 odstotka pa je bilo neodločenih.

Odgovori na vprašanje, kateri od kandidatov se jim zdi osebnostno najprimernejši za to funkcijo, so bili podobni. Za Pahorjem (39,6 odstotka) so se zvrstili Šarec (21,2 odstotka), Novakova (11,6 odstotka), Jelinčič (3,4 odstotka), Jazbec (3,2 odstotka), Likovičeva (1,3 odstotka), Rozman (1,1 odstotka) in Murko (0,8 odstotka). 14,4 odstotka anketiranih je ocenilo, da ni primeren nihče, 3,3 odstotka pa se jih ni opredelilo.

Dejstvo, da stranki SMC in SDS še nista predstavili svojih kandidatov, največ anketiranih (31,5 odstotka) pripisuje temu, da se po tihem strinjata z morebitno Pahorjevo zmago. Nekaj manj (30,6 odstotka) jih meni, da imata stranki težave z izbiro lastnih kandidatov, 24,6 odstotka vprašanih pa ocenjuje, da gre za taktiziranje in da čakata na pravi trenutek za predstavitev. 3,7 odstotka je navedlo kak drug odgovor, slaba desetina (9,5 odstotka) pa je ostala neopredeljena.

Datum, na katerega je predsednik državnega zbora Milan Brglez razpisal predsedniške volitve, je po mnenju 54,2 odstotka anketiranih primeren, po oceni devetih odstotkov pa neprimeren. 36,8 odstotka vprašanih je odgovorilo z Ne vem ali Vseeno mi je.

Spletno anketo je na vzorcu 556 anketirancev med 16. in 18. avgustom opravil Episcenter.