To je to. Kuštrin sporočil slabo novico za paciente

LJUBLJANA – Glavni stavkovni odbor zdravniškega sindikata Fides je danes sklenil, da bodo zdravniki v torek zaostrili stavko. Tako je po današnji seji odbora za medije pojasnil predsednik sindikata Konrad Kuštrin.

Ob zaostritvi stavke bodo zdravniki opravljali le tiste storitve, ki so za čas stavke zdravnikov opredeljene v zakonu o zdravniški službi. Obravnavali bodo le nujne bolnike, nosečnice, otroke do 18. leta starosti in starejše od 65. let ter bolnike z rakom. Ne bodo pa opravljali nenujnih pregledov ali posegov.