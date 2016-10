To je to. Janša spet na sodišče

LJUBLJANA – Državni zbor je danes z 71 glasovi za in nobenim proti pritrdil predlogu mandatno-volilne komisije, naj poslancu SDS Janezu Janši v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja razžalitve ne prizna imunitete. Gre za kazensko tožbo, ki sta jo zoper Janšo vložili novinarki Televizije Slovenija Mojca Šetinc Pašek in Eugenija Carl.

Mandatno-volilna komisija je 13. oktobra na delno zaprti seji odločala o tem, ali naj Janši podeli poslansko imuniteto v kazenski zadevi, ki se je zoper njega začela pred celjskim okrožnim sodiščem. Senat sodišča je namreč zavrnil ugovor Janše v zasebni kazenski tožbi, ki sta jo zoper njega vložili novinarki Televizije Slovenija Šetinc Paškova in Carlova. Obtožba, ki se nanaša na Janšev zapis o »odsluženih prostitutkah« na Twitterju, je zato pravnomočna in se sojenje lahko začne.

Kritika

Prvak SDS Janša se je branil, da sta novinarki javni osebi, ki morata prenesti večjo kritiko, ter da je šlo za političen odgovor in provokacijo. Sodišče pa je v zavrnitvi ugovora ocenilo, da ima tvit vse zakonske znake kaznivega dejanja. Iz vsebine zapisa in predvsem načina izražanja so sodniki sklepali, da nima opraviti ne s političnim delovanjem ne z resno kritiko novinarskega dela. Do zdaj zbrani dokazi po oceni sodišča tako v zadostni meri potrjujejo utemeljen sum, da je obdolženi storil kaznivo dejanje žalitve.