To je bilo za letos vse, poslovite se od poletja

LJUBLJANA – Čaka nas še nekaj poletnih dni, nato pa nad naše kraje prihaja hladen zrak, ki bo nakazal jesen – takšno, kot bi v tem času skoraj že morala biti.

Dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso) Benedikt Strajnar o prihajajočih dneh pravi takole: »Toplo bo, vsaj do četrtka bodo še kar visoke temperature, potem pa bo postopno hladnejše in tudi možnost padavin se bo večala.« Kdaj nas bodo dosegle prve padavine, še ni jasno, o tem bodo lahko več povedali v naslednjih dneh.

Po zdajšnjih izračunih se bo v petek oblačnost povečala, največ padavin bo v nedeljo in ponedeljek, tudi ohladilo se bo. »Temperature bodo čez dan med 20 in 25, jutranje pa še vedno od 10 do 15 stopinj Celzija, torej bo malo hladnejše kot zdaj. Okoli 30 pa ne bo več,« nam je povedal Strajnar.

Na Goriškem še do 32 stopinj

Kako pa bo do takrat? Večinoma bo še sončno, le čez dan se bo pojavila kakšna kratkotrajna ploha. Temperature se bodo gibale do 29, najtoplejše pa bo na Goriškem, kjer bo do 32 stopinj. Proti koncu tedna se bo zračna masa zamenjala, postalo bo nestanovitno, temperature bodo nižje.

»V vsakem primeru bo šlo že bolj proti jeseni oziroma normalnim razmeram za ta čas,« je še dodal dežurni vremenoslovec. V teh dneh je namreč občutno pretoplo, in sicer za kakšnih pet stopinj od dolgoletnega povprečja.