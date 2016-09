Jaz, mali brezdelničar

Centralna Klirinško-depotna družba (KDD) me je s pismom prijazno opomnila, naj se čim prej izjasnim, kaj bom storil s svojimi vrednostnimi papirji. Z novim letom namreč ne bodo več brezplačno vodili registrskega računa – kar koli že pomeni upravljanje mojega pičlega oziroma mrtvega kapitala. Po svoje mi je kar odleglo, končno bom zaprl še eno poglavje tranzicije iz socializma v kapitalizem. Najbrž tako, da bom tistih nekaj delnic prodal najboljšemu ponudniku (beri: edinemu), ki se je že oglasil. Očitno zelo dobro ve, da so celo ničvredni papirji 250.000 slovenskih delniških zgubarjev vseeno še toliko vredni, da se zanje splača ponuditi po nekaj deset evrov.



Začelo pa se je s tisočaki, resda tolarskimi, ko je novopečena država svojim državljanom namenila pravo malo bogastvo! No, to je pri večini ostalo mrtva črka na papirju, le manjšina je kovala dobiček.

