Javnost je odločena, stavke zdravnikov ne podpira

LJUBLJANA – Medtem ko se pogovori med zdravstvenim sindikatom, ki grozi z zaostritvijo stavke, in vladnimi pogajalci danes nadaljujejo, pa je ljudstvo jasno: stavki zdravnikov odločno nasprotuje.

Anketa Dela je namreč pokazala, da stavke ne podpira kar 71 odstotkov vseh sodelujočih, podpira pa jo 18 odstotkov. Da so razmere v zdravstvu slabe, meni 57 odstotkov vprašanih, da so dobre, pa jih meni le 17 odstotkov. Polovica sodelujočih pravi, da je delo zdravnikov plačano primerno. Le 13 odstotkov je tistih, ki menijo, da imajo zdravniki nizke plače, medtem ko je 22 takšnih, ki pravijo, da so plače visoke, in 13 odstotkov tistih, ki menijo, da so plače zelo visoke.

Več se jih je postavilo na stran vlade

Skoraj tretjina vprašanih sicer meni, da imata prav obe strani, vendar je 22 odstotkov vprašanih odgovorilo, da so jih bolj prepričali argumenti vlade kot pa Fidesa. Argumenti zadnjih so prepričljivejši za 15 odstotkov vprašanih. Četrtina sodelujočih v anketi pravi, da nihče nima prav. Na vprašanje, na katero stran bi se postavili v zdravniški stavki, jih je 27 odstotkov odgovorilo, da na stran vlade, 22 odstotkov pa bi jih šlo na stran zdravnikov. Skoraj polovica (48 odstotkov) se ne bi postavilo na nobeno stran.

Skoraj 70 odstotkov sodelujočih v anketi pravi, da izločitve zdravnikov iz enotnega plačnega sistema za javni sektor ne podpirajo. Še vedno pa skoraj tri četrtine vprašanih meni, da je poklic zdravnikov v Sloveniji danes cenjen, da ni cenjen, pa jih pravi četrtina. Na podlagi tega na Delu sklepajo, da stavka še ni občutno načela ugleda zdravnikov v slovenski javnosti.

Spletno anketiranje je za uredništvo Dela na reprezentativnem vzorcu 541 odraslih državljanov med 16. in 18. novembrom opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik.