Jaslice na skednju, v točilnici in tudi v svinjaku

Društvo za ohranjanje dediščine z Gradeža je na tamkajšnji terasasti planoti pripravilo že deveto razstavo božičnih jaslic. Marko Šavli, ki vsa leta skrbi za božični utrip vasi, od letos pa je tudi predsednik gradeškega društva, je še pred prvim vodenim ogledom pomagal postaviti božično ikonografijo na vsakomur vidna (dostopna) mesta v sicer skritih kotičkih Gradeža.



Našteli so 228 različnih jaslic v skednjih, nekdanji točilnici, hlevih, svinjaku, votlinah na drevju, na dvoriščih, v kapelah, na oknih, v hišah … V množici luči, tako kot pri vseh jaslicah, so pečino, v kateri naj bi bil rojen Jezus, upodobili z večjim predorom, na robu vasi pa na prireditvenem prostoru pod vaško lipo obiskovalce pričakajo velikanski motivi največjih jaslic. »Tudi pri nas, v vasi je okoli 120 duš, je vse več praznih hlevov, da pa ne bi ostali povsem prazni, jih v tem času božično okrasimo. Ravno to daje razstavi posebno privlačnost,« je poudaril Šavli.



Jaslice so člani društva tako kot doslej izdelovali iz različnih materialov. Uporabljali so glino, vosek, papir, mavec, mah, beton, keramiko, borovo in orehovo lupino, les, koruzne storže, lubje, mavec, stiropor, krušno testo … Nekatere so še posebno zanimive. Največ z motivi vdolbljenimi v lesu jih je na ogled v vaški sušilnici sadja, ki je že desetletja osrednji kraj snidenja. Svoje, narejene iz enega kosa lesa, je postavil tudi znani domžalski rezbar Marjan Vodovnik. »Še posebno so se na postavljanje jaslic odzvali mlajši oziroma otroci, ki so božično pričakovanje videli zelo ustvarjalno in se pri tem poigrali z vrsto različnih materialov. Vseh jasličarjev je bilo 60, nekateri so na ogled postavili celo po deset različnih jaslic,« je dejal Šavli. Žive jaslice, ki so ves čas vodenega ogleda še posebno pritegnile pozornost, so v izbi uprizorili mladi iz škocjanske fare.



Rojstvo Jezusa je z motivi slovenske pokrajine pričaral tudi Jože Marolt iz Velikih Lašč. V hlevu je na površini štirih kvadratnih metrov postavil jaslice z bogato vsebino. Z zelo premišljeno umetniško žilico so mu pomagali štirje sinovi. »Nastajale so deset let. Vsako leto smo dodali nekaj. Betlehem stoji čisto na vrhu, utrip pokrajini pa daje pester velikolaški drn in strn s potoki, žagami, pastirji, sekači, kosci … Sedanja podoba še ni dobila celote, saj bomo v prihodnje dodali grabljice, tesarja, mizarja, skodlarja, Kristusovo rojstvo,« je dejal Jože Marolt. Brata Tomaž in Lado Jakob sta ob ogledu v starejši hiši vrtela dleti in rezbarila motive božičnega dogodka, drugi člani rodbine pa s klekljanjem obujajo še eno pozabljeno podeželsko obrt. Vmes pa so se oglašale cerkvene pesmi.



Vodena ogleda jaslic bosta v nedeljo, 25. decembra in 8. januarja, druge dni pa so vodeni ogledi po dogovoru možni vsak dan od 10. do 18. ure.