Jaslice je rešila s smetišča

MILJE PRI ŠENČURJU – V Hiši čez cesto na domačiji Pri Franč na Miljah pri Šenčurju, ki jo je osnovala Dragica Markun iz Srednje vasi, so slovesno odprli tretjo razstavo jaslic; prej je Markunova pripravila že dve razstavi v Šenčurju. Odprtju je sledil krajši kulturni program, v katerem so sodelovali Eva in Vid Markun, Šenčurski fantje in ljudski pevci Hiše čez cesto.



Razstavljenih je 39 jaslic od skoraj naravne velikosti do čisto miniaturnih v orehovi lupini. Poleg jaslic neznanega avtorja so v Miljah na ogled tudi jaslice iz drugih delov Gorenjske. Voščene, lesene, papirnate in klekljane razstavlja Marija Kastelec iz Žirov. »Na ogled je dvanajst malih jaslic in dva ducata večjih, so pa tudi takšne, upodobljene na slikah in v čipki,« pravi Dragica Markun. Hiše čez cesto v Miljah ni težko najti, saj leži tik ob glavni cestni žili skozi kraj. Večina jaslic je narejenih na Gorenjskem.



Dragica Markun je ponosna tudi na svoje lesene in glinene jaslice, ki jih je izdelala sama. Na njenih največjih je šestnajst pastircev, visokih 30 centimetrov, postavljenih pa ima tudi 50 ovac. Ene jaslice pa je Dragica dobila povsem po naključju, in sicer na smetišču, kamor jih je nekdo odvrgel. Kaže, da mu niso bile več všeč oziroma niso več služile svojemu namenu. Koliko so stare, ne ve, predvideva pa, da so bile pri neznani družini več desetletij, nato pa so romale na smetišče, nam je povedala o najdbi, ki je bila za nekoga smet, zanjo pa je dragocen spomin na preteklost.



Na ogled so tudi vrtljive jaslice, nanizane v tri nadstropja, ki se čarobno zavrtijo z božično zgodbo, ko na podstavku zagorijo sveče. Marija Knific, doma v nekaj kilometrov oddaljenih Trbojah, je za praznične dni Hiši čez cesto odstopila v lično izdelano leseno hišico spravljene jaslice. Z drugega konca Slovenije, iz Sodražice, pa so v Milje prispele glinene jaslice Klare Arko. Med drugim so v nekdanji hlev postavljene tudi papirnate jaslice Marije Kastelic iz Žirov, ki so po predvidevanju naše sogovornice nastale nekje v Nemčiji. Avgust Starovašnik iz Grada razstavlja Kraško vas, jaslice Ivana Kropivnika z Zgornjega Brnika pa so postavljene v gorenjsko okolje. Narejene so iz različnih materialov: od klasičnih glinenih in lesenih do figuric iz papirmašeja, voska, papirja in čipke. Najstarejše so stare več kot 120 let. Po ogledu so v topli kmečki hiši prepevali adventne, božične in ljudske pesmi. Razstava bo na ogled do praznika Svetih treh kraljev vsak petek od 17. do 19. ure ter vsako nedeljo od 14. do 17. ure.