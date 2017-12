Jaslic več kot prebivalcev

Olga in Alojzij Šmid, Ladislav in Gabrijela Jakob. Foto: Milan Glavonjič

Zet in tašča, Marko Šavli in Gabrijela Jakob. Foto: Milan Glavonjič

GRADEŽ – Gradež nad Turjakom spet ponuja pisano zbirko jaslic. Na terasasti sončni planoti naselja so na ogled postavili kar 260 različnih jaslic iz skoraj vseh slovenskih pokrajin, nekaj deset so jih prinesli tudi iz tujine. Na ogled bodo do 7. januarja. »Znova občudujemo mojstrovine naših ljudi, ki so v podobo rojstva Jezusa vnesli svoja čustva,« je navdušen nad raznolikostjo božičnih stvaritev dejal Marko Šavli, predsednik Društva za ohranjanje dediščine Gradež in idejni vodja že desete razstave. Ta je razpotegnjena skozi vso vas, pravljični motivi ob odrešenikovemu prihodu na svet nagovarjajo mimoidoče iz nadstreškov, hlevov, skednjev, svinjakov, starih kuhinj, votlin na drevju pa v kapeli in drugod. Gradeških jaslic je seveda največ. Sto članov društva jih je izdelovalo iz različnih materialov.

