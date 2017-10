Japonskih 40 milijonov v Logatcu

LJUBLJANA – Švicarska družba Lonstroff, ki bo pod okriljem japonske skupine Sumitomo Rubber Industries v Sloveniji postavila tovarno medicinskih elastomerov, se je odločila za lokacijo v Logatcu, je za STA potrdil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti. Na ministrstvu še čakajo na odločitvi dveh potencialnih večjih investitorjev. Lonstroff se je odločil za Logatec, kjer bodo oživili industrijsko degradirano območje, je pojasnil Cantarutti. Obžaloval je sicer, da se investitor ni odločil za tovarno na katerem od območij z višjo stopnjo brezposelnosti (Švicarjem so med drugim ponujali lokacije v Zasavju), a odločitev vlagatelja spoštujejo.



40 milijonov evrov vredna naložba

Kot je nedavno poročal časnik Delo, investitor še ni podpisal pogodbe z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je lastnica več kot 110.000 kvadratnih metrov zemljišča na območju nekdanje tovarne KLI Logatec. Prav tako komisija gospodarskega ministrstva še ni odločala o višini subvencije, bi pa naj ta predvidoma dosegla 10 do 15 odstotkov od skupno 40 milijonov evrov vredne investicije. Medtem na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na končno odločitev o potencialni investiciji v Slovenijo v dveh primerih še čakajo. Prva je morebitna investicija škotskega družinskega podjetja BSW Timber Group, ki naj bi vzpostavilo lesni center na Gomilskem v občini Braslovče.

Prav tako še čakajo na odločitev turškega podjetja TKG Automotive, ki je eden od dobaviteljev novomeškega Revoza. Na ministrstvu so jih sprejeli na informativnem sestanku in tudi v tem primeru bodo v primeru odločitve za vlaganje investitorju ponudili vso podporo, je zagotovil Cantarutti. Lokacijsko si sicer Turki želijo biti čim bližje Novemu mestu in avtocestnemu križu.



Nadalje tečejo postopki za že potrjeni investiciji Magne v Hočah in Yaskawe v Kočevju.