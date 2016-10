Japonski roboti za  170 delovnih mest

RIBNICA, TOKIO, MURSKA SOBOTA – »Vesel sem, da se je naš trud izplačal in da se je priznano japonsko podjetje Yaskawa Electric odločilo, da bo vlagalo prav v Slovenijo,« je svojo vlado in samega sebe brez ovinkarjenja (kar med oktobrskim zasedanjem Evropskega sveta, ki se ga je udeležil) pohvalil naš premier dr. Miro Cerar, ko se je navedeno japonsko podjetje odločilo, da bo približno 21 milijonov evrov vredno investicijo, ta med drugim pomeni tudi približno 170 novih delovnih mest, uresničevalo prav na slovenskih tleh. Tako se je odzval na pozitivno novico in spodbudno sporočilo.



Točno, predsednik slovenske vlade je ob tem izrecno (posebej) tudi opozoril, da je takšna odločitev japonskega podjetja pač neposreden rezultat prizadevanja njegove vlade in njegovega nedavnega obiska na Japonskem, kjer je več dni zapored s sodelavci vse sogovornike izčrpno seznanjal z (doslej še ne izrabljenimi) investicijskimi potenciali Republike Slovenije. Pa ne samo to, premier Cerar naj bi bil zaslužen za končno odločitev podjetja Yaskawa Electric tudi zato, ker je v minulem tednu v Sloveniji gostil predstavnike japonskega gospodarskega združenja Keidanren in jim dodatno prepričljivo predstavil naše finančno-gospodarske razmere ter tukajšnje zanje zanimive investicijske možnosti in priložnosti. Kdo pa naj nas hvali, če se sami ne bomo znali? Skratka, prav rezultat prizadevanja in dejavnosti (seznanitev, predstavitev itn.) naše vlade s premierjem Cerarjem na čelu naj bi bila nazadnje odločitev Yaskawe Electric, da med vsemi potencialnimi državami tekmicami vendarle izbere našo. Dr. Cerar verjame, da gre komaj za prvi korak v smeri privabljanja še več tujih vlagateljev v Slovenijo. Parafraziral je celo Baracka Obamo: »Ker znamo in zmoremo!« Z vsemi njegovimi ugotovitvami se, ni nobenega dvoma, strinjajo piarovski spin doktorji njegove vlade in njegovega SMC, ki so v zadnjem času, to ni bilo tako težko opaziti, vse bolj agresivni (proaktivni) pri komuniciranju z javnostmi.

