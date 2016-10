Japonska tovarna robotov v Sloveniji, obeta se 170 delovnih mest

BRUSELJ – Japonsko podjetje Yaskawa Electric se je po besedah pre»mierja Mira Cerarja odločilo za novo investicijo v Sloveniji. Kot je sporočil iz Bruslja, naložba v Slovenijo prinaša nova delovna mesta ter dokazuje, da smo Slovenci »tudi v zelo hudi konkurenci zmožni dobiti takšne investicije«.

Kot je še pojasnil premier, prihajajoča naložba dokazuje, da znamo v Sloveniji pridobiti tudi najbolj priznana podjetja. Kot je izpostavil je sicer Yaskawa v Sloveniji že prisotna, a je bilo tokrat vprašanje, kje v Evropi bo podjetje širilo svoje kapacitete.

»V hudi konkurenci je uspela prav Slovenija, k temu pa so zagotovo pripomogli dobri kontakti, ki jih imamo z Japonci,« je dejal Cerar in pri tem spomnil na svoj obisk na Japonskem ter na nedavni japonski obisk v Sloveniji.

Premier je ob tem napovedal, da bodo odnose z Japonci gradili še naprej. Verjamem, da to ni edino področje sodelovanja, ki ga bomo še razvili. Imamo še kar nekaj načrtov,« je izpostavil premier.

Nova evropska tovarna robotov

Yaskawa bo sicer v Sloveniji gradila novo evropsko tovarno robotov. Z vodstvom omenjenega podjetja se je na nedavnem obisku na Japonskem sestal tudi Cerar, ki je dejal, da ga odločitev Japoncev po napornem delu vlade na tem projektu še posebej veseli.

Dejstvo, da bodo Japonci tovarno gradili pri nas pa po Cerarjevih besedah dokazuje, »da Slovenci res znamo in zmoremo«.

Novice, da naj bi Yaskawa svojo novo evropsko tovarno robotov gradila v Sloveniji, v ribniški Yaskawi Ristro za STA niso želeli potrditi. Povedali so le, da nameravajo odločitev o gradnji tovarne, in kakšna je ta, uradno sporočiti na novembrski novinarski konferenci.

Sicer pa naj bi po neuradnih informacijah naložba znašala 25 milijonov evrov, v tovarni naj bi zaposlili 170 ljudi, mesto njene postavitve v Sloveniji pa še izbirajo.

Ribniški podjetji Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro sta v lasti japonske korporacije Yaskawa Electric, največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov. Ta je leta 1994 prevzela v Nemčiji delujoče slovensko podjetje Motoman Robotec, leta 1996 pa so v Ribnici ustanovili podjetje za proizvodnjo robotskih celic Yaskawa Ristro.

Poleg Slovenije so bile sicer v igri za gradnjo Yaskawine nove evropske tovarne robotov še Slovaška, Češka in Poljska. Predsednik divizije robotike v Yaskawi Europa Bruno Schnekenburger je aprila letos za časnik Finance pojasnil, da sta v ožjem izboru Slovenija in Poljska. Kot je dodal, se je Slovenija v ožji izbor uvrstila tudi zato, ker je ponudila sofinanciranje naložbe.