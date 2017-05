Janšev SDS znova na vrhu, vladi pa boljša ocena

LJUBLJANA – Delo vlade kot uspešno ocenjuje 35,4 odstotka vprašanih, kar je dobre štiri odstotke več kot pretekli mesec, je pokazala majska anketa Vox populi, ki jo za časnik Dnevnik in Televizijo Slovenija izvaja agencija Ninamedia. Na vrhu strankarske lestvice je z nekaj večjo podporo kot aprila znova SDS, sledita pa SD in SMC.

V majski anketi je delo vlade kot uspešno ocenilo 35,4 odstotka vprašanih (aprila 31,2 odstotka), kot neuspešno pa 60,2 odstotka (aprila 66,8 odstotka). Delež neopredeljenih se je z 2 povečal na 4,4 odstotka.

SDS bi po anketi volilo 14,1 odstotka vprašanih in ostaja na vrhu strankarske lestvice. Sledita SD z 12,9-odstotno podporo in SMC z 8,1-odstotno. Aprila je podpora SDS znašala 13,9 odstotka, SD se je glede na pretekli mesec podpora povečala za 2,7-odstotni točki, SMC za 0,2-odstotne točke. Na četrtem mestu majske ankete je stranka ZL, za katero bi glasovalo 7,9 odstotka vprašanih, sledita pa Desus s 5,5-odstotno in NSi s 5,2-odstotno podporo. Sedmo mesto je pripadlo SLS (2,4 odstotka) in osmo Zavezništvu (1,9 odstotka).

Za katero drugo stranko bi se odločilo 2,4 odstotka vprašanih, 11 odstotkov pa jih ne bi šlo na volitve. Na vprašanje o podpori strankam se jih ni opredelilo 28,5 odstotka. Ob upoštevanju glasov opredeljenih anketirancev bi SDS v državnem zboru pripadlo 23 sedežev, SD 21, SMC in ZL po 13 sedežev, Desusu 10 in NSi 8 sedežev.

Tudi maja je najbolj priljubljeni politik v državi predsednik republike Borut Pahor, sledita mu evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka iz vrst SD Tanja Fajon. Pahor in Bulčeva sta glede na april dobila malce slabšo oceno, ocena Fajonove pa je ostala enaka.

Agencija Ninamedia je telefonsko anketo opravila med 9. in 11. majem na vzorcu 700 anketirancev.