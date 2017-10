Janša se je odrekel Pahorju: Pustil je, da so tovariši v ozadju vladali in ubijali

LJUBLJANA – Predsednik opozicijske SDS Janez Janša se je na facebooku razpisal o bližnjih predsedniških volitvah. V zapisu s pomenljivim naslovom Živi in pusti umreti (portret predsednika) je, čeprav je ob zadnjih predsedniških volitvah prevladovalo mnenje, da je Pahor zmagal ob podpori SDS, kritičen do aktualnega predsednika republike Boruta Pahorju, ki kandidira za nov mandat. O njegovem dosedanjem političnem delovanju na tej in drugih funkcijah ugotavlja, da je »je živel, delal vtis, igral fasado in pustil, da so tovariši v ozadju pod to kuliso vladali in ubijali. Medijsko, sodno, fizično. Ljudje so čakali na poprave krivic, se starali, zbolevali in umirali, ne da bi dočakali vsaj formalno zadoščenje za trpljenje, ki so ga doživeli. Umirajo tudi svojci deset tisočev zverinsko pomorjenih, ne da bi jim bilo za časa življenja omogočeno, da bi izvedeli vsaj za grob svojega očeta, matere, brata ali sestre in na njem prižgali svečko. Borut je govoril eno in pustil, da so pod njegovim plaščem delali drugo.«

Janša v daljšem zapisu med drugim navaja, da se je Pahor ob izbruhu afere Patria v besedah delal nevtralnega, z dejanji pa je nagrajeval njene ključne akterje. Dotaknil se je tudi suma pranja iranskega denarja v NLB. Pahorju očita, da kot takratni predsednik vlade ni ukrenil ničesar. Njegova pojasnila, da je bil jeseni 2010 sicer obveščen o kriminalu, a so se takrat službe že ukvarjale s tem, zato se za zadevo ni posebej zanimal, pa je označil kot slab izgovor.

Glede podpore Pahorju v drugem krogu prejšnjih predsedniških volitev je Janša pojasnil, da so volivci Milana Zvera, kandidata SDS in NSi iz prvega kroga volitev, v drugem hočeš nočeš glasovali za Boruta Pahorja, ker je bil manj slaba ponudba kot Danilo Türk. Ob tem pa je prvak SDS opozoril na potek volilnih kampanj. »Še nikoli nismo imeli predvolilne kampanje, v kateri bi v najvplivnejših medijih našla osrednje mesto primerjava rezultatov opravljenega dela v preteklih mandatih ter na tej osnovi primerjava programov za naprej,« je zapisal in dodal, da jo »nadomeščajo prazno besedičenje, zloraba državnih institucij za izločanje politične konkurence, votle bombastične afere in subtilno prepričevanje nezadovoljnega, 'drugorazrednega' dela volilnega telesa, da se ne splača iti na volišče, saj da so vsi enaki ter da se ne da nič spremeniti.«

Pomilostitev za službo sodelavca

Beseda je nanesla tudi na Pahorjeve sodelavce. Janša se spominja, da ga je v času, ko je bil predsednik SD in poslanec v Evropskem parlamentu, novinarka RTV SLO Tanja Fajon izrazito privilegirala v prispevkih iz Bruslja. Za nagrado ji je Borut Pahor namenil izvoljivo mesto na listi svoje stranke za Evropski parlament. Predsednik SDS dodaja, da Pahor ni pomilostil številnih obsojencev, ki so prosili za pomilostitev zaradi težke družinske situacije, ampak je pomilostil lastnika podjetja, v katerem je dobil vodilno mesto eden od njegovih najekstremnejših sodelavcev Žiga Čebulj.

Dotaknil se je tudi arbitražnega sporazuma: »Borut Pahor je dan podpisa arbitražnega sporazuma o meji med RS in RH razglasil za bombastičen dan. Volivcem je pred referendumom obljubljal, da bo Slovenija z njim dobila teritorialni dostop v mednarodne vode. Junija letos nam arbitri niso določili teritorialnega stika, ampak služnostno pot preko hrvaških teritorialnih voda, na kateri imamo Slovenci enake pravice kot Avstrijci ali Turki. Borut Pahor kljub temu danes zatrjuje, da je razsodba dobra in da je izpolnila njegova pričakovanja. Razlika med besedami in resničnostjo ne bi mogla biti bolj v nebo vpijoča.«