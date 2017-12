Janša in Šarec sta zaljubljena!

Kdo je še resen, ko nas za rokav cuka Silvester? Ima res še kdo željo ob koncu leta prebirati poglobljene politične analize? Kaj pa če bi bili malce nagajivi in se šli politično znanstveno fantastiko?

Nisem zajadral predaleč v prihodnost. Izstrelil sem se samo pol leta naprej in po kratkem lebdenju po političnem vesolju pristal v juniju 2018. Ravno so se končale devete demokratične volitve v deželici na sončni strani Alp.

Zanimive vesoljce sem srečal. Premier Miro Cerar se po štirih letih na oblasti nikakor ni hotel predati stricem iz ozadja, ki so ga že odpisali. V kampanji je po vsakem nagovoru volivcem pod roko prijel evropsko komisarko Violeto Bulc in bosa sta pogumno zakorakala po žerjavici. Violeta je namreč učiteljica te veščine.

Vrhunec je bil na zadnjem soočenju, ko so žerjavico pripravili v studiu POP TV, pridružila pa se jima je še neuničljiva notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar. Ni hudič, da bo vsaj del nagradil takšno žrtvovanje! Rezultat? Osem odstotkov glasov.

Kmetijski minister in predsednik Socialnih demokratov Dejan Židan je imel pred volitvami odlično izhodišče. Strici so mu povedali, kako in kaj. Bil je na poti do zmage.

Potem pa se je zgodil usodni 20. maj, dan, ki ga je Dejan tako dolgo čakal in končno dočakal. Njegov projekt! Prvič smo praznovali svetovni dan čebel! Dan, namenjen zavedanju izjemnega pomena čebel za preživetje človeka.

A Dejan po 20. maju ni politično preživel. Praznik čebel ga je tako zasanjal, da je namesto s shoda na shod hodil od čebelnjaka do čebelnjaka. Zaljubljeno je opazoval slovenske čebele, se pustil pikati, da ni bil več za noben volilni studio, in hrustal sendviče s slovenskim maslom in slovenskim medom.

Rezultat? Glede na vse zapisano pravzaprav solidnih sedem odstotkov.

Segla sta si v roke in zavriskala: Slovenija ima vesoljsko dobro novo vlado!

Nič kaj znanstvenofantastično ni šlo niti Karlu Erjavcu, a je vseeno odnesel spodoben rezultat. Pristal je na natanko enakem rezultatu kot pred štirimi leti, pri desetih odstotkih. In kaj je bremzalo našega Karla, da ni poletel v nebo? Hrvati, kajpak!

Ko je neki vikend užival redke, dragocene trenutke svojega prostega časa na vikendu v Istri, so ga obkolili ogorčeni hrvaški protestniki, ki mu niso mogli oprostiti protihrvaške retorike v zvezi z arbitražo. Ubogi Karl je bil kar nekaj dni, na vrhuncu volilne kampanje, ujet na morju, glavno breme prepričevanja volivcev pa je prevzel neprepričljivi Franc Jurša...

Kaj bistveno več sreče nista imela niti Luka in Ljudmila. Mesec je mesečaril, razočaran nad tem, da se Levici ni uspelo množično zasidrati v slovenska srca.

Ljudmila je bila še vedno pod vtisom poraza proti Romani na predsedniških volitvah in se tudi ni in ni pobrala. Z grenkobo je začela mahati v slovo predsednikovanju NSi. Rezultat? Levica in NSi po šest odstotkov.

In zdaj, grande finale: dva vesoljca, ki sta dosegla fantastičen rezultat, Janez Janša in Marjan Šarec. Janeza so že tolikokrat odpisali, pa je še vedno tu! Če pa je vsaj tako vztrajen kot Josip Broz! Na čelu partije, ups, SDS, je že 25 let, in to znajo volivci na desnici ceniti. Rezultat? 26 odstotkov.

Marjan pa je imel vesoljsko dobro kampanjo: opustil je avtobusni prevoz, ki ga je prakticiral v predsedniški kampanji, in se odločil za politično inovacijo, kot je še ni bilo: podeželsko Slovenijo je prevozil s traktorjem, urbano pa z gasilskim vozilom. Tu in tam je pogasil še kakšen požar, ki je izbruhnil v nenavadno vročem juniju. Rezultat? 25 odstotkov.

Vrsta strank je ostala pod parlamentarnim pragom, zato je šlo veliko glasov v nič, stranke v parlamentu pa so na ta račun dobile precej sedežev. Volilna kombinatorika je pokazala samo na eno možnost, koalicijo med Janezom in Marjanom. A politična znanstvena fantastika je poskrbela, da sta se Janez in Marjan zaljubila brez večjih težav, samo politično, seveda.

Janez se je v zameno za premierski stolček zaobljubil, da ne bo več bentil čez spravo s partizani. Naš vrli predsednik Borut, ki mu je podelil mandat za sestavo vlade, se ni mogel zadržati: solze sreče so se po njegovem lepem obrazu ulile kar same od sebe.

Marjan je sicer moral malo stisniti zobe, ker se mesece prej ni videl v koaliciji z Janezom, a ta je bil tako velikodušen, da se kamniški župan ni mogel upreti: predsednik SDS je obljubil, da bo proračun za plače gasilcev in njihovo opremo bistveno povečal. Segla sta si v roke in zavriskala: Slovenija ima vesoljsko dobro novo vlado!