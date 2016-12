Janša podvojil prednost pred Cerarjem

LJUBLJANA – V zadnji letošnji raziskavi javnega mnenja so politične stranke ciljno črto pretekle v naslednjem vrstnem redu: SDS, SMC, SD, ZL, NSi in Desus. Druge bi verjetno ostale pred vrati parlamenta, piše današnje Delo. SDS je v decembru s 15,9-odstotno podporo povečala prednost pred zasledovalko, vladajočo SMC, ki bi jo volilo devet odstotkov vprašanih.

Desus komaj v parlament

Če je zadnje mesece razlika še znašala dve ali tri odstotne točke, se je decembra po navedbah Dela povečala na skoraj šest odstotnih točk. SMC tesno sledi SD, ki tako z 8,6-odstotno podporo ohranja tretje mesto med političnimi strankami na barometru priljubljenosti, ZL pa se je konkurenčni stranki na levici z 8,4-odstotno podporo približala na minimalno razliko. ZL se je v mesecu dni močno povečala priljubljenost med potencialnimi volivci, prav tako NSi, ki je imela novembra volilni kongres, ta pa je očitno pustil posledice, saj jo je v tokratni anketi podprlo šest odstotkov vprašanih.

Med političnimi strankami, ki so še na varni strani parlamentarnega praga, je Desus s 3,3-odstotno podporo, ki pa med parlamentarnimi strankami zdaj zaseda dno, če ne upoštevamo, da Zavezništvo v anketah komajda še zaznavamo, piše Delo.

Zanimivo je tudi na strani zunajparlamentarnih strank, ki so vse zelo blizu vstopnega praga, v tej družbi je tudi gibanje, ki se še ni formiralo v stranko. Pri tem Delo ugotavlja, da je gibanje Aleša Primca iz meseca v mesec bolj prisotno. Tokrat so mu namerili 1,8-odstotno podporo (mesec pred tem 1,3), kar ga uvršča v družbo SLS, SNS in PS – prva ima 1,9, druga 1,7 in tretja 1,5 odstotka podpore.

Vladi nižja ocena, Irglova in Bratuškova sta se poslovili

Vlada je v tokratni anketi dobila srednjo oceno 2,43, kar je manj kot zadnja dva meseca, državni zbor pa 2,41.

Na barometru priljubljenosti politično-javnih osebnosti ni večjih sprememb. Najpopularnejši ostaja Borut Pahor, sledita mu Violeta Bulc in Tanja Fajon, znatno se je okrepil tudi Dejan Židan. Največji skok navzgor je v decembru dosegla Ljudmila Novak, ki je zadnje tedne dominirala zaradi kongresa NSi. Največje znižanje ocene je doživela Violeta Tomić. Politiki so v tem mesecu večinoma dosegali višje ocene, razen Mira Cerarja in Matjaža Hanžka. Lestvico zapuščata Eva Irgl in Alenka Bratušek, nanjo se vračata Janez Janša in Karl Erjavec.

Spletno in telefonsko anketo je za uredništvo Dela med 28. novembrom in 1. decembrom na vzorcu 1001 odraslih državljanov opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik.