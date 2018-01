Janša o Dijaninih skoraj pol milijona evrih

LJUBLJANA – Poročali smo o posojilu Dijane Đuđić iz Republike srbske, ki je stranki SDS posodila 450.000 evrov, zdaj pa se je že odzval prvak SDS Janez Janša. Glede posojila je dejal, da je bila transakcija javno objavljena. Zatrdil je, da bodo posojilo vrnili in plačali kazen, če bodo pristojne institucije odkrile nepravilnosti.



Na računskem sodišču so že napovedali, da bodo izvedli revizijo, predsednik sodišča Tomaž Vesel pa je ob tem poudaril, da lahko politična stranka po slovenski zakonodaji pridobi posojilo največ v višini 10-kratnika osnovne bruto plače letno.

Kot je še pojasnil Janša, so v kontakt s posojilodajalko prišli prek podjetja, v katerem imajo svoj delež. Za posojilo so namreč zastavili delež v podjetju Nova obzorja, za katerega so v stranki sklenili, da ga bodo odprodali, je pojasnil.

Omenjeno posojilo so po besedah Janše razbili v tri dele, da znesek ne bi presegel omejitve v slovenski zakonodaji, ki znaša okoli 170.000 evrov na leto. Kot je pojasnil, se je očitno danes izkazalo, da so interpretacije v zakonu zapisane omejitve posojila pri fizični osebi različne. Če bodo pristojne institucije presodile, da je znesek previsok, bodo posojilo vrnili in plačali kazen. Na vprašanje, ali bo torej stranka kredit vrnila ali posojilodajalki prepustila lastništvo v podjetju, je odgovoril, da sta odprti obe možnosti.