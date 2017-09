Janša: Hrvaška se s Cerarjem igra kot mačka z mišjo

LJUBLJANA, ZAGREB – Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji seji hrvaške vlade obžaloval, ker je njegov slovenski kolega Miro Cerar odpovedal napovedani obisk v Zagrebu. Pozval ga je, naj pride na obisk na Hrvaško v kakšnem drugem terminu, obenem pa je dejal, da se bosta prihodnji teden srečala v Talinu v Estoniji, kjer bo vrh EU.



Pahor: Nesprejemljivo



Predsednik republike Borut Pahor je v odzivu na odločitev premierja Mira Cerarja, da zaradi izjav hrvaškega premierja Andreja Plenkovića o arbitraži v nastopu v generalni skupščini ZN odpove predvideni obisk v Zagrebu, dejal, da je trmasto vztrajanje Hrvaške pri nespoštovanju obveznosti iz arbitražnega sporazuma nesprejemljivo.

Plenković je dejal, da je med vračanjem iz New Yorka na letalu slišal, da Cerar prihodnjo sredo ne namerava obiskati Zagreba, kot je bilo napovedano. Dejal je, da v svojem govoru na zasedanju generalne skupščine ZN ni izpostavljal nobenih novih hrvaških stališč, temveč je ponovil tisto, o čemer že dve leti na Hrvaškem obstaja politični konsenz, ko gre za reševanje spora o meji s Slovenijo.

Spet ga vabi v Zagreb

Kot je dodal, je v svojem govoru omenil »dejstva, ki se posebej nanašajo na kršitev določenih norm mednarodnega prava, in to ne s hrvaške strani«. Spomnil je, da sta se s Cerarjem srečala tudi v New Yorku ter da je bilo vse tisto, o čemer sta se pogovarjala in dogovarjala, »v skladu z znanimi slovenskimi stališči in jasno določenimi hrvaškimi stališči«. Hrvaška ostaja odprta za dialog, je povedal Plenković in znova pozval Cerarja, naj pride na pogovore na Hrvaško. »Hrvaška stališča so jasna in dobronamerna, kot je bil tudi njen vstop v arbitražo v dobri veri. V tem duhu bomo tudi nadaljevali in verjamem, da bomo prišli do rešitve,« je izjavil Plenković. Poudaril je, da Hrvaška ne bo pristala na izsiljevanja, ker je vprašanje ozemeljske celovitosti prednostna naloga države, za katero si bodo prizadevali na temelju dobrososedskih odnosov in mednarodnega prava.

Igra mačke z mišjo?

Drži. Hrvaška se z @MiroCerar igra kot mačka z mišjo. https://t.co/IBhaaMkUzk — Janez Janša (@JJansaSDS) September 22, 2017

V večini strank oz. poslanskih skupin so danes podprli Cerarjevo odločitev, le prvak SDS Janez Janša vsega dogajanja sicer ni želel komentirati, je na twitterju zapisal, da se Hrvaška s slovenskim premierjem Cerarjem igra kot mačka z mišjo. Predsednik odbora DZ za zunanjo politiko Jožef Horvat (NSi) je odločitev podprl. Po njegovem mnenju sta skrb vzbujajoča razmišljanje in govor Plenkovića, ki na eni strani prav ugotavlja, da je spoštovanje mednarodnega prava temelj za mir in stabilnost, a na drugi strani »povozi samega sebe in se postavi nad mednarodno pravo«.

Vodja poslancev SD Matjaž Han je ocenil, da obstreljevanje posameznikov prek medijev ni v redu, sploh med dvema sosednjima državama. Po njegovem mnenju bo Hrvaški nekdo moral jasno povedati, da ne dela v skladu z mednarodnim pravom in da bo treba spoštovati evropsko zakonodajo. »Mi pa tudi ne smemo biti preveč naivni v teh zgodbah, kar zadeva sodelovanja s hrvaško politiko.«

Vlada menda menca

Poslanec Levice Matej T. Vatovec meni, da so se zadeve nekoliko spremenile, ker je bila Plenkovićeva izjava v ZDA, a ta ni bistveno drugačna od njegovih prejšnjih stališč. S tega vidika meni, da bi morala Slovenija vztrajati pri dialogu, kot je sicer Cerar tudi povedal. »A se odreči dialogu v prvem delu stavka ter poudarjati pomen dialoga v drugem delu, je bolj kot ne nesmisel.« Odločitev Cerarja za odpoved obiska v Zagrebu je po njegovih ocenah prenagljena, saj da bi lahko zadevo prespal in jo na drugačen način izrazil. Vlada pa menca, je še dodal. Tudi poslanka Zavezništva Alenka Bratušek poudarja, da mora slovenska vlada pohiteti s pripravo zakonov, nujnih za uveljavitev arbitraže. Ko jih bodo potrdili v DZ, bodo po njenem mnenju Hrvaški znova pokazali neomajno in enotno stališče slovenske politike, da mora biti arbitraža uveljavljena. Bratuškova je Cerarjevo odločitev za odpoved obiska v Zagrebu označila za pravilno in ocenila, da je Plenković z nastopom v ZN prekoračil vsako mejo dobrega okusa.

Po mnenju vodje poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojana Dobovška je problem premierja Cerarja, da nastopa nekonsistentno in z ad hoc prijemi ne zna predstaviti argumentov mednarodni javnosti. »Razmerje do Hrvaške je treba spustiti na realna tla, postaviti najprej enotna strokovna izhodišča za soočanje z njenim nespoštovanjem pravil, ki se kažejo od problemov NLB, nuklearke in arbitraže.«